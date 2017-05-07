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    РФПЛ. «Терек» в гостях нанес поражение «Зениту» и поднялся на пятое место

    В матче 27-го тура РФПЛ «Терек» в гостях одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аблае Мбенгуе.

    Таким образом, осечка петербургского клуба в данной встрече досрочно обеспечила лидирующему в РФПЛ «Спартаку» звание чемпиона России.

    «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Терек» поднялся на пятую позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.

    Зенит: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83), Шатов.

    Терек: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев (Грозав, 80), Пирис, Иванов, Лебеденко (Торже, 67), Мбенгуе (Садаев, 76).

    Предупреждения: нет – Мохаммади, 27; Кузяев, 45; Торже, 72.

    Удаление: Шатов, 90+6 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 20:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 8 мая 2017, 16:04

      Отл! ЦСКА будет вторым этом сезоне!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 мая 2017, 00:18

      Это точно -дорогое пастбище!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 7 мая 2017, 22:26

      Знатное пастбище за 48 млрд построили. В штрафной на поле смотреть страшно было - всё взрыто.
      Ну, и Терек молодцом, удачно воспользовались моментом.

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 7 мая 2017, 22:10

      Мне кажется, что из трёх претендентов на 4-ое место, Терек реально самый трудолюбивый и его заслуживает.
      Болею за Ростов и надеюсь, но очень уж Ростов с аутсайдерами лажает. Ну а у Краснодара тренера нет пока.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 21:42

      Всё, что можно было ПРОВАЛИТЬ, Луческу, с большим успехом, ПРОВАЛИЛ, а ничего в Зените НЕ ПОСТРОИЛ!
      Вот и болтает Зенит от поражения к ничьим!
      И только помощь судей (не бесплатно) помогла Зениту удержаться на плаву!
      А так бы Зенит оглушительно ПРОВАЛИЛСЯ и был бы сейчас в середине таблицы!
      Судьи, за газпромовские УШИ, вытащили Зенит на второе место и это заслуга СУДЕЙ, а не Луческу!
      Какой бы сейчас имел бледный вид Луческу, если бы не помощь Зениту со стороны судей!
      Пусть Луческу скажет спасибо судьям, что вытащили Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими СКАНДАЛАМИ, на второе место!!!
      Первое место застолбил Федун с помощью судейского СКАНДАЛЬНОГО ресурса.
      Федун бросил на судейский кон миллионы долларов и судьи вытащили Спартак на первое место!
      Зенит здесь проморгал и поздно спохватился!
      Не ожидали в Зените такой судейской ПРЫТИ от Федуна, а Федун Зенит ОБВЁЛ вокруг спартаковского пальца и оставил Зенит с газпромовским НОСОМ и без золота!
      Во как надо с судьями работать, не в пример зенитовским.
      Поздравляем Терек с великой исторической ПОБЕДОЙ!!!
      Все МОЛОДЦЫ - футбольные добры МОЛОДЦЫ!!!

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 21:41

      стадион и наказал зенит, спасибо тереку, выстояли и принесли золото нам, ура

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 21:28

      Грозненцы молодцы,2 раза натянули Зенит за сезон. А стадион вообще кошмар,я не понимаю,зачем играть на поле где один песок с травой вылетает,не ужели не могли подождать до июня,коль уж и так обосрались со стадионом.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2017, 21:16

      Да, мужики, а Терек может в Лигу Европы попасть! Вот концовка у чемпионата, класс!!!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2017, 21:15

      А стадион конечно просто отстой!!!Вбухать десятки миллиардов народных наших с вами денег и не сумев сделать достойный газон....пипец!!!Ворьё!!!!Царь Пётр в своё время таких "строителей на кол сажал.А может стоит оживить Великого на пару деньков?))))))

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2017, 21:11

      Беда бедовая однако...При наборе таких исполнителей и так облажаться...Что-то не так в этой команде.Мы конечно не знаем что творится внутри команды,но кризис очевиден.И дело скорее всего в "кормчем".Цыган не для питерцев однозначно!Если в хохляндии при привлечении бразильской диаспоры у него что-то еще получалось,то в Питере облом-с!Что случилось просто не понятно.Терек красавцы.В очередной раз показали свою неуступчивость и "кусачесть".Сыграли чисто выездной вариант и не прогадали.Ну а СПАРТАК с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!Москвичи меньше всех разбазарили очки в играх с командами второго эшелона.Да и в очных встречах выглядели достойно.Так что всё законно!!!!

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