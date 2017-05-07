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  • РФПЛ. «Терек» в гостях нанес поражение «Зениту» и поднялся на пятое место

РФПЛ. «Терек» в гостях нанес поражение «Зениту» и поднялся на пятое место

7 мая 2017, 20:58
16

В матче 27-го тура РФПЛ «Терек» в гостях одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аблае Мбенгуе.

Таким образом, осечка петербургского клуба в данной встрече досрочно обеспечила лидирующему в РФПЛ «Спартаку» звание чемпиона России.

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Терек» поднялся на пятую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.

Зенит: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83), Шатов.

Терек: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев (Грозав, 80), Пирис, Иванов, Лебеденко (Торже, 67), Мбенгуе (Садаев, 76).

Предупреждения: нет – Мохаммади, 27; Кузяев, 45; Торже, 72.

Удаление: Шатов, 90+6 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (16)
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turist82
1494180156
Такое ощущение что на стадионе зенита - коров пасут, в перерывах между матчами )))
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Krossmen73
1494180665
Беда бедовая однако...При наборе таких исполнителей и так облажаться...Что-то не так в этой команде.Мы конечно не знаем что творится внутри команды,но кризис очевиден.И дело скорее всего в "кормчем".Цыган не для питерцев однозначно!Если в хохляндии при привлечении бразильской диаспоры у него что-то еще получалось,то в Питере облом-с!Что случилось просто не понятно.Терек красавцы.В очередной раз показали свою неуступчивость и "кусачесть".Сыграли чисто выездной вариант и не прогадали.Ну а СПАРТАК с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!Москвичи меньше всех разбазарили очки в играх с командами второго эшелона.Да и в очных встречах выглядели достойно.Так что всё законно!!!!
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Krossmen73
1494180918
А стадион конечно просто отстой!!!Вбухать десятки миллиардов народных наших с вами денег и не сумев сделать достойный газон....пипец!!!Ворьё!!!!Царь Пётр в своё время таких "строителей на кол сажал.А может стоит оживить Великого на пару деньков?))))))
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батог
1494181008
Да, мужики, а Терек может в Лигу Европы попасть! Вот концовка у чемпионата, класс!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494181711
Грозненцы молодцы,2 раза натянули Зенит за сезон. А стадион вообще кошмар,я не понимаю,зачем играть на поле где один песок с травой вылетает,не ужели не могли подождать до июня,коль уж и так обосрались со стадионом.
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NEON-SM
1494182489
стадион и наказал зенит, спасибо тереку, выстояли и принесли золото нам, ура
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Popularov
1494182577
Всё, что можно было ПРОВАЛИТЬ, Луческу, с большим успехом, ПРОВАЛИЛ, а ничего в Зените НЕ ПОСТРОИЛ! Вот и болтает Зенит от поражения к ничьим! И только помощь судей (не бесплатно) помогла Зениту удержаться на плаву! А так бы Зенит оглушительно ПРОВАЛИЛСЯ и был бы сейчас в середине таблицы! Судьи, за газпромовские УШИ, вытащили Зенит на второе место и это заслуга СУДЕЙ, а не Луческу! Какой бы сейчас имел бледный вид Луческу, если бы не помощь Зениту со стороны судей! Пусть Луческу скажет спасибо судьям, что вытащили Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими СКАНДАЛАМИ, на второе место!!! Первое место застолбил Федун с помощью судейского СКАНДАЛЬНОГО ресурса. Федун бросил на судейский кон миллионы долларов и судьи вытащили Спартак на первое место! Зенит здесь проморгал и поздно спохватился! Не ожидали в Зените такой судейской ПРЫТИ от Федуна, а Федун Зенит ОБВЁЛ вокруг спартаковского пальца и оставил Зенит с газпромовским НОСОМ и без золота! Во как надо с судьями работать, не в пример зенитовским. Поздравляем Терек с великой исторической ПОБЕДОЙ!!! Все МОЛОДЦЫ - футбольные добры МОЛОДЦЫ!!!
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GM
1494185170
Знатное пастбище за 48 млрд построили. В штрафной на поле смотреть страшно было - всё взрыто. Ну, и Терек молодцом, удачно воспользовались моментом.
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VeniaminS
1494191924
Это точно -дорогое пастбище!!!
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_Kesh_Suntar_
1494248678
Отл! ЦСКА будет вторым этом сезоне!
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