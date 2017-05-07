РФПЛ. «Терек» в гостях нанес поражение «Зениту» и поднялся на пятое место

В матче 27-го тура РФПЛ «Терек» в гостях одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Аблае Мбенгуе.
Таким образом, осечка петербургского клуба в данной встрече досрочно обеспечила лидирующему в РФПЛ «Спартаку» звание чемпиона России.
«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Терек» поднялся на пятую позицию.
Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.
Зенит: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83), Шатов.
Терек: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев (Грозав, 80), Пирис, Иванов, Лебеденко (Торже, 67), Мбенгуе (Садаев, 76).
Предупреждения: нет – Мохаммади, 27; Кузяев, 45; Торже, 72.
Удаление: Шатов, 90+6 – нет.