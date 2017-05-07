Примера. Дублья Гарая помог «Валенсии» разгромить «Осасуну»

В матче 36-го тура Примеры «Валенсия» на «Месталье» одержала разгромную победу над «Осасуной» – 4:1. Дублем в составе хозяев отметился экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

Таким образом, «Валенсия» набрала 43 очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» занимает последнюю позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Валенсия – Осасуна – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гарай, 22; 2:0 – Гарай, 45; 3:0 – Дзадза, 70; 4:0 – Родриго, 75; 4:1 – Олавиде, 90+2.

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