РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал волевую победу над «Уфой» со счетом 2:1. Дублем в составе казанского клуба отметился Мийо Цакташ.

Таким образом, «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа», имеющая в активе 36 баллов, расположилась на седьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Стоцкий, 19; 1:1 – Цакташ, 38 (с пенальти); 2:1 – Цакташ, 53.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук (Самбрано, 90+2), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 74).

Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Йокич, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Игбун.

Предупреждения: Набиуллин, 70; М'Вила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 88 – Сухов, 26; Карп, 37; Зубарев, 74; Стоцкий, 77; Кротов, 85.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ