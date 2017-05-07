Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

    В матче 27-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал волевую победу над «Уфой» со счетом 2:1. Дублем в составе казанского клуба отметился Мийо Цакташ.

    Таким образом, «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа», имеющая в активе 36 баллов, расположилась на седьмой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Стоцкий, 19; 1:1 – Цакташ, 38 (с пенальти); 2:1 – Цакташ, 53.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук (Самбрано, 90+2), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 74).

    Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп (Зубарев, 46), Йокич, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Игбун.

    Предупреждения: Набиуллин, 70; М'Вила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 88 – Сухов, 26; Карп, 37; Зубарев, 74; Стоцкий, 77; Кротов, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 мая 2017, 18:33

      ...очень рад победе,но разочарован игрой РУБИНа.Всех фронтавиков,участников войны и адекватных болельщиков с Великим Праздником Победы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 7 мая 2017, 18:31

      И че???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11