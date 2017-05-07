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    Евдокимов – о победе над «Краснодаром»: «Очень тяжелый матч. Мы движемся к заветной цели остаться в РФПЛ»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    «Очень тяжелый матч. Знаем силу атаки «Краснодара», но мы хорошо изучили эту команду. Мы исторически хорошо с ним играем. Я еще с КАМАЗОМ обыгрывал «Краснодар» и в чемпионате вничью сыграли. Мы хорошо подготовились. Была сумасшедшая самоотдача и плюс болельщики, мы играем для них.

    Несмотря на то, что мы идем в нижней части таблицы, нас только поддерживают как болельщики, так и руководители. Я поддерживаю команду. Все вместе мы движемся к заветной цели остаться в РФПЛ», — заявил наставник «Оренбурга» в эфире телеканала «Наш футбол».

    По итогам встречи оренбургский клуб набрал 27 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 мая 2017, 16:15

      приятный пустячок для Оренбурга

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