Евдокимов – о победе над «Краснодаром»: «Очень тяжелый матч. Мы движемся к заветной цели остаться в РФПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Очень тяжелый матч. Знаем силу атаки «Краснодара», но мы хорошо изучили эту команду. Мы исторически хорошо с ним играем. Я еще с КАМАЗОМ обыгрывал «Краснодар» и в чемпионате вничью сыграли. Мы хорошо подготовились. Была сумасшедшая самоотдача и плюс болельщики, мы играем для них.

Несмотря на то, что мы идем в нижней части таблицы, нас только поддерживают как болельщики, так и руководители. Я поддерживаю команду. Все вместе мы движемся к заветной цели остаться в РФПЛ», — заявил наставник «Оренбурга» в эфире телеканала «Наш футбол».

По итогам встречи оренбургский клуб набрал 27 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.