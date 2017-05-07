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  • Клопп повторил статистику Роджерса в «Ливерпуле» после 65-ти матчей АПЛ

Клопп повторил статистику Роджерса в «Ливерпуле» после 65-ти матчей АПЛ

7 мая 2017, 15:40
6

Встреча 35-го тура чемпионата Англии с между «Уотфордом» и «Ливерпулем» завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0. Матч стал для главного тренера красных Юргена Клоппа 65-м в АПЛ. На этом отрезке немец выиграл 33 матча, проиграл – 14 и еще 18 закончил вничью, суммарно набрав 117 очков. Идентичных показателей за первые 65 матчей добился и предыдущий тренер команды Брендан Роджерс.

Клопп сменил Роджерса в должности главного тренера «Ливерпуля» в октябре 2015 года. В дебютном сезоне 49-летнего специалиста команда завоевала серебряные медали Лиги Европы и Кубка Лиги.

Роджерс в мае 2016 возглавил «Селтик». В текущем сезоне «кельты» завоевали Кубок Шотландии и досрочно выиграли чемпионат.

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген Роджерс Брендан
Комментарии (6)
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УхоГорлоНос
1494164594
Был бы у Клоппа нап уровня Суареса..
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К.Серж.А
1494165655
ну тот же Роджерс сам неплохо начинал в Ливерпуле , был близок к чемпионству .... Но после ухода Суареса , команда начала сдуваться...
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ItalianFootball
1494175169
Интересно то, что Роджерса считают "залетным" в череде тогдашних тренеросмен, а Клоппа хоть и normal one'ом, но лимит доверия чувствуется в воздухе даже.
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vick-north-west
1494182377
Значит пора немецкого физрука на выход, и можно Роджерса вернуть, тот хоть свой, британский физрук. Кроме прошлогодних кубковых финалов никакого профита мы от Клоппа не получили, кроме зажигательных ужимок на кромке поля (чего у Роджерса отродясь не было). Но финалы - это ведь не титулы. Klopp out, короче, ждем решений по окончании сезона.
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Joni
1494229746
В Англии в обороне посерьёзнеё играет, чем в Германии. В Германии главное больше забить, а не меньше пропустить. По этому Ливерпуль забивает меньше, а над своей обороной не работает. В итоге результат хуже. Но буду верить в Клоппа!
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allkeeper
1494237033
Главное, не закончить, как Роджерс
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