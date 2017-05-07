Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп повторил статистику Роджерса в «Ливерпуле» после 65-ти матчей АПЛ

    Встреча 35-го тура чемпионата Англии с между «Уотфордом» и «Ливерпулем» завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0. Матч стал для главного тренера красных Юргена Клоппа 65-м в АПЛ. На этом отрезке немец выиграл 33 матча, проиграл – 14 и еще 18 закончил вничью, суммарно набрав 117 очков. Идентичных показателей за первые 65 матчей добился и предыдущий тренер команды Брендан Роджерс.

    Клопп сменил Роджерса в должности главного тренера «Ливерпуля» в октябре 2015 года. В дебютном сезоне 49-летнего специалиста команда завоевала серебряные медали Лиги Европы и Кубка Лиги.

    Роджерс в мае 2016 возглавил «Селтик». В текущем сезоне «кельты» завоевали Кубок Шотландии и досрочно выиграли чемпионат.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 мая 2017, 12:50

      Главное, не закончить, как Роджерс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 8 мая 2017, 10:49

      В Англии в обороне посерьёзнеё играет, чем в Германии. В Германии главное больше забить, а не меньше пропустить. По этому Ливерпуль забивает меньше, а над своей обороной не работает. В итоге результат хуже. Но буду верить в Клоппа!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 мая 2017, 21:39

      Значит пора немецкого физрука на выход, и можно Роджерса вернуть, тот хоть свой, британский физрук. Кроме прошлогодних кубковых финалов никакого профита мы от Клоппа не получили, кроме зажигательных ужимок на кромке поля (чего у Роджерса отродясь не было). Но финалы - это ведь не титулы. Klopp out, короче, ждем решений по окончании сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 мая 2017, 19:39

      Интересно то, что Роджерса считают "залетным" в череде тогдашних тренеросмен, а Клоппа хоть и normal one'ом, но лимит доверия чувствуется в воздухе даже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 7 мая 2017, 17:00

      ну тот же Роджерс сам неплохо начинал в Ливерпуле , был близок к чемпионству .... Но после ухода Суареса , команда начала сдуваться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 7 мая 2017, 16:43

      Был бы у Клоппа нап уровня Суареса..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11