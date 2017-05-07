Клопп повторил статистику Роджерса в «Ливерпуле» после 65-ти матчей АПЛ

Встреча 35-го тура чемпионата Англии с между «Уотфордом» и «Ливерпулем» завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0. Матч стал для главного тренера красных Юргена Клоппа 65-м в АПЛ. На этом отрезке немец выиграл 33 матча, проиграл – 14 и еще 18 закончил вничью, суммарно набрав 117 очков. Идентичных показателей за первые 65 матчей добился и предыдущий тренер команды Брендан Роджерс.

Клопп сменил Роджерса в должности главного тренера «Ливерпуля» в октябре 2015 года. В дебютном сезоне 49-летнего специалиста команда завоевала серебряные медали Лиги Европы и Кубка Лиги.

Роджерс в мае 2016 возглавил «Селтик». В текущем сезоне «кельты» завоевали Кубок Шотландии и досрочно выиграли чемпионат.