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    Агент Ковачича опроверг слухи об уходе игрока из «Реала»

    Футбольный агент Никки Вукшан, представляющий интересы полузащитника «Реала» Матео Ковачича, опроверг информацию о возможной смене команды 23-летним игроком.

    «Ничего нового. Нет никаких шансов на возвращение в Серию А. У него очень долгий контракт, рассчитанный до 2021 года. Поэтому я не понимаю, откуда берутся все эти слухи и спекуляции. Ковачич играет за большой клуб и очень рад этому. Каждый день я слышу истории о его будущем, но в них нет и доли правды», – сказал агент.

    Ковачич перешел в «Реал» в августе 2015 из «Интера». Миланский клуб заработал на продаже игрока 31 миллион евро. В нынешнем сезоне хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров.

    В марте «Бомбардир» писал об интересе к хорвату со стороны «Тоттенхэма» и «Милана».

    Источник: Football Italia

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    07.05.2017 13:59
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