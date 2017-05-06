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Каррера не посетил пресс-конференцию после матча с «Томью»

6 мая 2017, 21:54
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отсутствовал на пресс-конференции после матча 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг принес собравшимся журналистам извинения от имени клуба.

За три тура до завершения чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11. Если петербуржцы завтра не сумеют победить «Терек», то красно-белые завоюют чемпионское звание. В противном случае, в оставшихся встречах для оформления титула им останется набрать лишь один балл.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Каррера Массимо
Комментарии (22)
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proekt
1494097050
Кто матч смотрел... он после свистка ушел мгновенно под трибуну... явно ЗОЛ был!!! Сыграли бесхарактерно...
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Амба Нагорск
1494097101
Играли на расслабоне - вот Каррера и в ярости
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Fancyfall
1494097191
ярость - это плохо, надо было собраться для прессы... но его можно понять, лучше бы и игроки молчали в микрофон
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FC ЖИЛЬДУН
1494097849
Прикиньте завтра звенит преподнесет Чемпионство!!!!!!На блюдечке))))
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NEON-SM
1494099270
Каррера всё понимает, с этих раслабонов начинаются беды, нужно играть каждый раз, а не через раз и пофиг что чемпионство уже очевидно
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Daxa 09
1494100760
Че это сегодня наши эксперты про багаж Аленичева молчат вот же он сегодня явна багаж Аленичева был)))) но если без шуток ничего страшного не случилось такие матчи даже у мировых грантов случаются главное взяли три очка а они очень нужны были так что всех болельщиков Спартака поздравляю))))
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батог
1494100841
Хреновая игра! Думали сыграть на расслабоне! Непонятная возня перед штрафной! Подработка мяча перед ударом! Беготня по периметру штрафной! Боязнь пнуть по воротам! Плохо!!!!
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Garrincha58
1494104405
даже ему стыдно стало за такие пенальти да еще против Томи вот вам и чемпион,а чемпион то липовый!!!
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Valera-Verim
1494105324
завтра буратино в свои ворота забьёт и завоюет чемпионство.
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Nerlinger
1494108648
Прёт Дурням в этом году несусветно
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