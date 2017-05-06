Каррера не посетил пресс-конференцию после матча с «Томью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отсутствовал на пресс-конференции после матча 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг принес собравшимся журналистам извинения от имени клуба.

За три тура до завершения чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11. Если петербуржцы завтра не сумеют победить «Терек», то красно-белые завоюют чемпионское звание. В противном случае, в оставшихся встречах для оформления титула им останется набрать лишь один балл.