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    Каррера не посетил пресс-конференцию после матча с «Томью»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отсутствовал на пресс-конференции после матча 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг принес собравшимся журналистам извинения от имени клуба.

    За три тура до завершения чемпионата «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11. Если петербуржцы завтра не сумеют победить «Терек», то красно-белые завоюют чемпионское звание. В противном случае, в оставшихся встречах для оформления титула им останется набрать лишь один балл.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2017 21:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 7 мая 2017, 10:07

      Вот как же сейчас бомбит у болел ЦКГ и Бомжей,уууу....
      Вы, дурачки, хоть матч смотрели?
      На протяжении всего матча Спартак доминировал!
      Чуть- чуть не хватило фарта.
      Да ещё и Солосин творил чудеса на воротах...
      Если бы не он, то счет был бы 5-0 или 6-0...

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2017, 08:34

      Массимо, все нормально, появился расслабон! Нападение на тренировке - по 3 часа удары по воротам без обработки. 1 промах - лишение вечерней тусовки у Комбара. По 2 часа - прием мяча без отскока, удар по мячу без подработки, а то какой-то "детский сад" или ДЮСШ.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 мая 2017, 06:19

      Вот вам и чемпионская игра :-)

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 06:07

      Стыдно ему.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 мая 2017, 01:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прёт Дурням в этом году несусветно

      -9
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 7 мая 2017, 00:15

      завтра буратино в свои ворота забьёт и завоюет чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2017, 00:00

      даже ему стыдно стало за такие пенальти да еще против Томи вот вам и чемпион,а чемпион то липовый!!!

      -3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 6 мая 2017, 23:25

      думаю с пол основы Каррера расстанется после чемпа

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 мая 2017, 23:00

      Хреновая игра! Думали сыграть на расслабоне! Непонятная возня перед штрафной! Подработка мяча перед ударом! Беготня по периметру штрафной! Боязнь пнуть по воротам! Плохо!!!!

      3
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 6 мая 2017, 22:59

      Че это сегодня наши эксперты про багаж Аленичева молчат вот же он сегодня явна багаж Аленичева был)))) но если без шуток ничего страшного не случилось такие матчи даже у мировых грантов случаются главное взяли три очка а они очень нужны были так что всех болельщиков Спартака поздравляю))))

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог > Daxa 09 6 мая 2017, 23:01

      Про багаж - 100%

      1
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