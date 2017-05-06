Гиггз: «Я начал посещать психиатра после ухода из «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в статье для Daily Telegraph признался, что ходил в психиатру после завершения карьеры в «Манчестер Юнайтед».

«Когда прошлым летом моя игровая и тренерская карьера в клубе подошла к завершению, я решил записаться к психиатру. Я хотел справиться с этим, и некоторые советы доктора в самом деле помогают мне адаптироваться к новой жизни вне «Юнайтед», – написал 43-летний валлиец.

В материале также затрагивается тема ситуации вокруг игрока «Эвертона» Аарона Леннона: «История Леннона снова вывела психологическое здоровье футболистов на первый план. Считаю, что для него и для всех людей в индустрии важно делиться своими переживаниями и учиться справляться со стрессом».

Гиггз выступал за «красных дьяволов» с 1990 по 2014 год. После отставки Дэвида Мойеса в апреле 2014 года валлиец стал играющим тренером. С 2014 по 2016 год он был ассистентом Луи ван Гаала. Ранее «Бомбардир» писал о том, что Гиггз может возглавить «Мидлсбро».

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