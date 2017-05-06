Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гиггз: «Я начал посещать психиатра после ухода из «МЮ»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в статье для Daily Telegraph признался, что ходил в психиатру после завершения карьеры в «Манчестер Юнайтед».

    «Когда прошлым летом моя игровая и тренерская карьера в клубе подошла к завершению, я решил записаться к психиатру. Я хотел справиться с этим, и некоторые советы доктора в самом деле помогают мне адаптироваться к новой жизни вне «Юнайтед», – написал 43-летний валлиец.

    В материале также затрагивается тема ситуации вокруг игрока «Эвертона» Аарона Леннона: «История Леннона снова вывела психологическое здоровье футболистов на первый план. Считаю, что для него и для всех людей в индустрии важно делиться своими переживаниями и учиться справляться со стрессом».

    Гиггз выступал за «красных дьяволов» с 1990 по 2014 год. После отставки Дэвида Мойеса в апреле 2014 года валлиец стал играющим тренером. С 2014 по 2016 год он был ассистентом Луи ван Гаала. Ранее «Бомбардир» писал о том, что Гиггз может возглавить «Мидлсбро».

    Игрок «Эвертона» лечится от психического расстройства. Что происходит?

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 мая 2017, 22:46

      А брат твой куда начал ходить после твоих поступков?...пёс!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 мая 2017, 20:24

      Гиггз ты легенда МЮ, жду тебя на тренерском мостике МЮ. (я тоже легенда больше 15 выступаю за футбольную команду своего села. ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11