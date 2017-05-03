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    Хавбек «Эвертона» Леннон попал в больницу с подозрением на психические отклонения

    Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был доставлен в больницу в связи с подозрением на психические отклонения.

    Сообщается, что 30-летний англичанин гулял в одиночестве ночью рядом с магистралью. Футболиста задержала полиция и провела с ним опрос, после которого хавбек был отправлен в госпиталь. В настоящее время он проходит курс лечения из-за заболевания, вызванного стрессом.

    В нынешнем сезоне АПЛ Леннон провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: BBC

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    03.05.2017 12:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 3 мая 2017, 19:17

      Нагрузки + белого вдохнул= ночные прогулки вдоль магистрали!!!

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 мая 2017, 18:48

      А в больничке его уже ждали... Маккартни, Харрисон и Ринго Старр))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 3 мая 2017, 15:31

      Я прочитал Ленин))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 3 мая 2017, 14:52

      ПОХОДУ это все серьезно, даже по хрестианскому Радио в Англии это уже передали, походу там реально диагноз, жаль человека видел пару матчей с ним в живую...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 3 мая 2017, 14:28

      Вот так и гуляй один.. сразу за психа принимают..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2017, 13:45

      Бывает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 3 мая 2017, 13:31

      все, рздц)) упекут паренька))

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 3 мая 2017, 13:23

      Ахах
      Гуляешь???один???рядом с магистралью???
      Точно псих.
      Пс менты фанаты ливера просто

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 мая 2017, 13:07

      Чего курнул?

      1
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