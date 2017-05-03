Хавбек «Эвертона» Леннон попал в больницу с подозрением на психические отклонения

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был доставлен в больницу в связи с подозрением на психические отклонения.

Сообщается, что 30-летний англичанин гулял в одиночестве ночью рядом с магистралью. Футболиста задержала полиция и провела с ним опрос, после которого хавбек был отправлен в госпиталь. В настоящее время он проходит курс лечения из-за заболевания, вызванного стрессом.

В нынешнем сезоне АПЛ Леннон провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.