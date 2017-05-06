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  • Семин: «В матче с «Анжи» на поле в составе «Локомотива» выйдет ряд новых футболистов»

Семин: «В матче с «Анжи» на поле в составе «Локомотива» выйдет ряд новых футболистов»

6 мая 2017, 17:25
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что после победы в Кубке России железнодорожникам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах РФПЛ. Специалист отметил, что опасается эмоциональной опустошенности команды, поэтому в игре 27-го тура с «Анжи» на поле выйдет ряд новых футболистов.

– Эмоции очень хорошие, положительные. Мы показали хороший футбол, доставили радость себе и болельщикам. Сейчас мы начали подготовку к матчу с «Анжи». Нам нужно забыть финал. Задача взять Кубок выполнена, надо продолжать играть дальше в чемпионате. Не хотелось бы, чтобы у игроков была эмоциональная опустошенность, поэтому будет ротация – сыграет ряд новых футболистов. Они должны внести в игру свежую струю.

– Гильерме сказал, что это был лучший матч «Локомотива» в сезоне. Согласны ли вы с ним? И может ли команда играть еще лучше?

– Без сомнения, мы можем играть и лучше. Финал получился эмоциональным. Эмоции – это очень важно. Игроки пережили такой сложный период перед финальным матчем. В конце апреля был ряд сложных матчей. Непросто объяснить, почему в тех матчах сыграли не на должном уровне. Очень благодарен ребятам за финал, они правильно восприняли поражения. После игры с «Амкаром» могли занять хорошее для себя место – четвертое или пятое, но произошла непонятная ситуация с судейством в конце. После игры с ЦСКА мне было очень легко забрать ребят на базу. После «Рубина» мы тоже отправились на базу. Хорошо, что игроки правильно это восприняли.

Поединок «Анжи» – «Локомотив» состоится в понедельник, 8 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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XaXatyn
1494085329
Ну то что молодежь побегает я конечно рад очень , но еще хотелось бы результат достойный !
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Decorhome
1494086690
Интересно будет посмотреть
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виктоша
1494128181
Лоськов выйдет.
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Cosh18
1494135271
Молодёжной доиграем)
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bumer_moscow
1494142191
офигеть
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LokoGoGo
1494224835
Шкулетич, Ротенберг, Ндинга ...
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