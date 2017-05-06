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    Семин: «В матче с «Анжи» на поле в составе «Локомотива» выйдет ряд новых футболистов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что после победы в Кубке России железнодорожникам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах РФПЛ. Специалист отметил, что опасается эмоциональной опустошенности команды, поэтому в игре 27-го тура с «Анжи» на поле выйдет ряд новых футболистов.

    – Эмоции очень хорошие, положительные. Мы показали хороший футбол, доставили радость себе и болельщикам. Сейчас мы начали подготовку к матчу с «Анжи». Нам нужно забыть финал. Задача взять Кубок выполнена, надо продолжать играть дальше в чемпионате. Не хотелось бы, чтобы у игроков была эмоциональная опустошенность, поэтому будет ротация – сыграет ряд новых футболистов. Они должны внести в игру свежую струю.

    – Гильерме сказал, что это был лучший матч «Локомотива» в сезоне. Согласны ли вы с ним? И может ли команда играть еще лучше?

    – Без сомнения, мы можем играть и лучше. Финал получился эмоциональным. Эмоции – это очень важно. Игроки пережили такой сложный период перед финальным матчем. В конце апреля был ряд сложных матчей. Непросто объяснить, почему в тех матчах сыграли не на должном уровне. Очень благодарен ребятам за финал, они правильно восприняли поражения. После игры с «Амкаром» могли занять хорошее для себя место – четвертое или пятое, но произошла непонятная ситуация с судейством в конце. После игры с ЦСКА мне было очень легко забрать ребят на базу. После «Рубина» мы тоже отправились на базу. Хорошо, что игроки правильно это восприняли.

    Поединок «Анжи» – «Локомотив» состоится в понедельник, 8 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 17:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 мая 2017, 09:27

      Шкулетич, Ротенберг, Ндинга ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 мая 2017, 10:29

      офигеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 мая 2017, 08:34

      Молодёжной доиграем)

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 06:36

      Лоськов выйдет.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:04

      Интересно будет посмотреть

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2017, 18:42

      Ну то что молодежь побегает я конечно рад очень , но еще хотелось бы результат достойный !

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 мая 2017, 17:37

      Кубок есть, зачем дальше играть?

      0
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