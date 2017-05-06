Семин: «В матче с «Анжи» на поле в составе «Локомотива» выйдет ряд новых футболистов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что после победы в Кубке России железнодорожникам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах РФПЛ. Специалист отметил, что опасается эмоциональной опустошенности команды, поэтому в игре 27-го тура с «Анжи» на поле выйдет ряд новых футболистов.

– Эмоции очень хорошие, положительные. Мы показали хороший футбол, доставили радость себе и болельщикам. Сейчас мы начали подготовку к матчу с «Анжи». Нам нужно забыть финал. Задача взять Кубок выполнена, надо продолжать играть дальше в чемпионате. Не хотелось бы, чтобы у игроков была эмоциональная опустошенность, поэтому будет ротация – сыграет ряд новых футболистов. Они должны внести в игру свежую струю.

– Гильерме сказал, что это был лучший матч «Локомотива» в сезоне. Согласны ли вы с ним? И может ли команда играть еще лучше?

– Без сомнения, мы можем играть и лучше. Финал получился эмоциональным. Эмоции – это очень важно. Игроки пережили такой сложный период перед финальным матчем. В конце апреля был ряд сложных матчей. Непросто объяснить, почему в тех матчах сыграли не на должном уровне. Очень благодарен ребятам за финал, они правильно восприняли поражения. После игры с «Амкаром» могли занять хорошее для себя место – четвертое или пятое, но произошла непонятная ситуация с судейством в конце. После игры с ЦСКА мне было очень легко забрать ребят на базу. После «Рубина» мы тоже отправились на базу. Хорошо, что игроки правильно это восприняли.

Поединок «Анжи» – «Локомотив» состоится в понедельник, 8 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.