Лопырева начнет второй тайм матча «Спартак» – «Томь»

Известная телеведущая, посол чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева откроет второй тайм матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью», нанеся символический удар по мячу.

«Сегодня перед матчем «Спартак» – «Томь» проведу медиатур для иностранной прессы перед Кубком конфедераций. Встречу журналистов у стадиона, немного расскажу им об арене «Открытие», о матчах, которые пройдут на ней в рамках Кубка конфедераций.

Также открою второй тайм, отдав символический пас», – сказала Лопырева.