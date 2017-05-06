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    Лопырева начнет второй тайм матча «Спартак» – «Томь»

    Известная телеведущая, посол чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева откроет второй тайм матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Томью», нанеся символический удар по мячу.

    «Сегодня перед матчем «Спартак» – «Томь» проведу медиатур для иностранной прессы перед Кубком конфедераций. Встречу журналистов у стадиона, немного расскажу им об арене «Открытие», о матчах, которые пройдут на ней в рамках Кубка конфедераций.

    Также открою второй тайм, отдав символический пас», – сказала Лопырева.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 15:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 мая 2017, 20:17

      А кто это?..

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 6 мая 2017, 18:56

      В нападении, с томью можно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 17:18

      пофиг, кто символический пас отдаст, вопрос в другом: догадается каблуки не надевать?)

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 мая 2017, 17:10

      Я уж подумал,что её в основе выпустят на второй тайм

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 мая 2017, 16:56

      А чего она не пнула мячик в Туле,
      Там Ростов сейчас играет.
      А... пинает там , где вдули,
      Это всё объясняет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 6 мая 2017, 16:55

      о НЕТ!Накличет беду губастая)))!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Krics 6 мая 2017, 16:45

      Это лицо нашего футбола????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 мая 2017, 16:18

      Лучше б дали по мячу пнуть ветерану фк Томь или фк Спартак))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 мая 2017, 15:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неужели от Ростова не нашлось достойной кандидатуры??? При чём здесь эта барби?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > APchelov 6 мая 2017, 15:58

      а при чём тут Ростов? Спартак томь играют.

      2
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      Рейтинг: +22

      drago922 6 мая 2017, 15:42

      надоели не футбольные люди в нашем футболе

      -2
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