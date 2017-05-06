РФПЛ. «Ростов» на выезде уступил «Арсеналу»

Во встрече 27-го тура РФПЛ «Арсенал» в родных стенах нанес поражение «Ростову». Автором единственного и победного мяча стал Никита Бурмистров.
Таким образом желто-синие прервали свою 10-матчевую серию без поражений и пропущенных голов.
Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Бурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 82), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Предупреждения: Расич, 16; Думбия, 70; Габулов. 90 – Байрамян, 20.
Источник: Бомбардир.ру