РФПЛ. «Ростов» на выезде уступил «Арсеналу»

Во встрече 27-го тура РФПЛ «Арсенал» в родных стенах нанес поражение «Ростову». Автором единственного и победного мяча стал Никита Бурмистров.

Таким образом желто-синие прервали свою 10-матчевую серию без поражений и пропущенных голов.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Бурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 82), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Предупреждения: Расич, 16; Думбия, 70; Габулов. 90 – Байрамян, 20.

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