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    РФПЛ. «Ростов» на выезде уступил «Арсеналу»

    Во встрече 27-го тура РФПЛ «Арсенал» в родных стенах нанес поражение «Ростову». Автором единственного и победного мяча стал Никита Бурмистров.

    Таким образом желто-синие прервали свою 10-матчевую серию без поражений и пропущенных голов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

    Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Бурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.

    Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 82), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Предупреждения: Расич, 16; Думбия, 70; Габулов. 90 – Байрамян, 20.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 18:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 6 мая 2017, 22:58

      Что наша жизнь ? Игра! (с)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 мая 2017, 20:47

      Ростов удивил результатом ! Матч не смотрел ,но гол конечно шальной залетел. Не знаю в чем дело, думаю,что такой клуб как Ростов просто обязан брать очки в матче с аутсайдером .

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 6 мая 2017, 19:43

      Тула должна остаться в премьер лиге, а как же губернатор будущий президент, область уже поднял, не может команда вылететь. Да и Ростов как-то странно не забивал, хотя ... это футбол.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 мая 2017, 19:08

      Ростову сегодня вообще не везло.....очень нужные 3 очка потеряли....

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 мая 2017, 18:43

      А шанс сыграть в ЛЕ был... Ну,наверное, в следующем сезоне не придётся сливать игры перед Европой и это не плохо...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > карасевщина 6 мая 2017, 19:14

      Вряд ли...
      Зачем?

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 6 мая 2017, 18:40

      Николаев упорно помогал Ростову.
      Ерохи го.но хуже Дзюбы.Еле ходит.

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 мая 2017, 18:35

      очень похоже на корову в бомболюке в "Особенностях национальной охоты" - жить захочешь, не так раскорячишься.... Кто то "Арсенал" напряг....

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 мая 2017, 18:34

      Обидно...7 голевых моментов у Ростова против 1 у Арсенала(Причем голевой момент это попадание в штангу,а не сам ДУРгол).Не везет нам...Не идет мяч.Обидно,досадно,но ладно.Арсенал с победой!

      0
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 6 мая 2017, 18:30

      Очень похоже на д.....

      -1
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