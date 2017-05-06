Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Ростов» на выезде уступил «Арсеналу»

6 мая 2017, 18:28
13

Во встрече 27-го тура РФПЛ «Арсенал» в родных стенах нанес поражение «Ростову». Автором единственного и победного мяча стал Никита Бурмистров.

Таким образом желто-синие прервали свою 10-матчевую серию без поражений и пропущенных голов.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Бурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 82), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Предупреждения: Расич, 16; Думбия, 70; Габулов. 90 – Байрамян, 20.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexa1995
1494084659
Очень похоже на д.....
Ответить
пряник929
1494084905
очень похоже на корову в бомболюке в "Особенностях национальной охоты" - жить захочешь, не так раскорячишься.... Кто то "Арсенал" напряг....
Ответить
VVM1964
1494085114
ПОХОЖЕ РОСТОВ БЕЗ ЕВРО КУБКОВ , А ЖАЛЬ .
Ответить
nirita
1494085247
Николаев упорно помогал Ростову. Ерохи го.но хуже Дзюбы.Еле ходит.
Ответить
семёнычев
1494085434
А шанс сыграть в ЛЕ был... Ну,наверное, в следующем сезоне не придётся сливать игры перед Европой и это не плохо...
Ответить
a-rakhmatov
1494086920
Ростову сегодня вообще не везло.....очень нужные 3 очка потеряли....
Ответить
Kokmarov
1494088982
Тула должна остаться в премьер лиге, а как же губернатор будущий президент, область уже поднял, не может команда вылететь. Да и Ростов как-то странно не забивал, хотя ... это футбол.
Ответить
shurik45
1494092833
Ростов удивил результатом ! Матч не смотрел ,но гол конечно шальной залетел. Не знаю в чем дело, думаю,что такой клуб как Ростов просто обязан брать очки в матче с аутсайдером .
Ответить
xapaycm
1494100700
Что наша жизнь ? Игра! (с)
Ответить
Главные новости
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+