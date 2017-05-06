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    Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» в настоящее время имеет наибольшее представительство в национальной команде.

    Специалист подчеркнул, что «Спартак», лидирующий в нынешнем розыгрыше РФПЛ, становится базовым клубом сборной естественным образом.

    – У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной – шесть человек. Чуть меньше – у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?

    – Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.

    Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2017 01:24
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 мая 2017, 10:08

      Спартак который не играл в Евро кубки! Бля с этим трениришко мы будет точно говне!

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 мая 2017, 18:11

      От спартаковца никакого другого клуба в качестве базового и не ожидалось услышать.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:36

      Не главное кто будет базовым клубом сборной,главное создать коллектив,ведь играли при Союзе грузин Кипиани,хохол Блохин,Гаврилов и др,нужна команда и честь за Родину,хотите патриотизм,ведь не только в России,но и у нас в Алмате мы ждем победы,радуйте болельщиков,ведь они ждут побед,выложитесь до конца,до победы,команда должна быть,а не группировки

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Mahone 6 мая 2017, 13:04

      Это все равно что сравнить свежую рыбу и замороженную. Там была одна страна и игроки не были развращены раздутыми на пустом месте зарплатами. Раньше у людей глаза горели, а сейчас только как карман свой набить.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 мая 2017, 10:35

      А чего мы добились за последние 8 лет, когда базовыми были бомжи и кони? Ну кроме позора и 60 какого то места? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > lra 6 мая 2017, 16:21

      Иди своим нытикам говори, которые во всех бедах сборной, уже обвинили Спартак )))

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 мая 2017, 09:53

      время расставит все по местам, и сборную, и черчесова и спартак тоже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 мая 2017, 09:32

      А какая разница при комплектовании сборной естественным образом или
      искусственным?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 мая 2017, 09:13

      При тебе - да, только я даже твою сборную и смотреть не буду...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 мая 2017, 09:09

      Только вот поимеют эту сборную противоестественными способами...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Артист61 > VIPded 6 мая 2017, 09:38

      Это уже тенденция.И от тренера не зависит.У нас просто не хотят футболисты за страну играть.

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 09:06

      да в сборной с таким умным тренером ничего не светит, Бердыева надо было звать

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > NEON-SM 6 мая 2017, 09:38

      Лично я бердыева не уважаю вообще.

      -3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > turist82 6 мая 2017, 10:19

      Это патамушта ты заднеприводной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > max74 6 мая 2017, 12:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      было бы чем гордиться. автобус в воротах презренный

      -4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > max74 6 мая 2017, 12:52

      Да не чувак, не согласен, ростов играет в такой стиль что нужны рослые нападающие, а у спартака как раз на тот момент оба травмированных, а те кто играл уставшие после матча с зенитом. а ростов играл сверхмотивированно после поражения от спартака в москве, плюс прорвало. Была бы у них сверхмощная команда, они бы не на 5 были, а на первом.

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > turist82 6 мая 2017, 12:54

      не как тренера я уважаю, но стиль игры его прям бесит, хотя результаты приносит, но смотреть на это не нравиться. с другой стороны если бы так играла сборная, был бы только рад. лучше быть крепким середняком, чем проигрывать кому только можно

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > NEON-SM 6 мая 2017, 13:06

      Согласись что футбол должен быть зрелищным. Лучше победить 4-3 чем 1-0

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > max74 6 мая 2017, 13:37

      Тут соглашусь лишь отчасти. Главным образом потому что не смотря на счет - Спартак всегда играет не от обороны. Почти всегда. А я имел ввиду унылые команды вроде Оренбурга, которые играют в 10 защитников

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 мая 2017, 09:04

      Не надо его делать базовым ! - Спартак если и вылез в лидеры , то только за счёт везения и реформ у Зенита и ЦСКА , да и в основном видны только легионеры ! -Самедов и Комбаров - это вообще , назад в будующее

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