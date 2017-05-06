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  • Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом»

Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом»

6 мая 2017, 01:24
53

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» в настоящее время имеет наибольшее представительство в национальной команде.

Специалист подчеркнул, что «Спартак», лидирующий в нынешнем розыгрыше РФПЛ, становится базовым клубом сборной естественным образом.

– У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной – шесть человек. Чуть меньше – у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?

– Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.

Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав
Комментарии (53)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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stream15
1494024273
спартак в сборной - провал во всем, проверено временем.
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Nesterenko
1494037724
Зобнин и Джикия должны в стартовом составе сборной на Кубке Конфидераций.
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ДСА
1494042750
Очистить сборную от всяких дзюб, кокориных, денисовых. И все получится.
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adekvat
1494045726
Не тем путем идете товарищи. Скоро это все выйдет на поверхность.
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Доброе Зло.
1494049478
Неестественным образом(через жoпy) не получилось,попробуют естественным.
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лёха72
1494050282
спартак рулит
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Gudzonilya
1494050621
Спартак чемпион
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serhz
1494050675
Не надо его делать базовым ! - Спартак если и вылез в лидеры , то только за счёт везения и реформ у Зенита и ЦСКА , да и в основном видны только легионеры ! -Самедов и Комбаров - это вообще , назад в будующее
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VIPded
1494050946
Только вот поимеют эту сборную противоестественными способами...
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_Kesh_Suntar_
1494140900
Спартак который не играл в Евро кубки! Бля с этим трениришко мы будет точно говне!
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