Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» в настоящее время имеет наибольшее представительство в национальной команде.

Специалист подчеркнул, что «Спартак», лидирующий в нынешнем розыгрыше РФПЛ, становится базовым клубом сборной естественным образом.

– У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной – шесть человек. Чуть меньше – у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?

– Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.

Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.