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  • Бубнов: «Атакующий потенциал «Спартака» позволяет ему рассчитывать на пяток мячей в ворота «Томи»

Бубнов: «Атакующий потенциал «Спартака» позволяет ему рассчитывать на пяток мячей в ворота «Томи»

5 мая 2017, 18:50
31

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью». По словам специалиста, московский клуб отправит в ворота соперника не менее пяти голов.

«Ясное дело, поставлю здесь на «Спартак». Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей», – сказал Бубнов.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Томью» пройдет 6 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Бубнов Александр
Комментарии (31)
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momwig_
1494000456
Ну куда ж ты лезешь, тварь глазливая?! Так бы и было, а теперь дай бог после того как они сравняют второй закатить.. Ну почему бы ему не заткнуться, а?..
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shinnik
1494001112
Что-то, так то ,о Томи-то..?(( Там" мальчики кровавые в глазах.." Им терять нечего,только приобретать..
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VVM1964
1494001737
ПРАЗДНИКА ХОЧЕТСЯ .
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Бмв525
1494003241
Спартак чемпион . Зенит 2 место . Цска 3 место . Надоело просто видеть на вылет армейцев из лиги чемпионов . Лига Европы им самое место хоть побороться там за выход . А зенит в лиге чемпионов побореться . Ростов 4 место хочу !! ПРОСТИТЕ МЕНЯ КРАСНОДАР НО В ЭТОМ СЕЗОНЕ РОСТОВ ДАЛ ЖАРУ И ТАКИЖЕ ХОЧУ В ЭТОМ ГОДУ . Блин ну ростов реально сильнее чем Краснодар .
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docndoc
1494004772
Попу рвать ради крупного счёта глупо и незачем; 2-0 достаточно. Надо поберечь силы и избежать травм и горчичников
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x-x-x-x-x
1494005552
Игроки Томи уже не те что Ростов встретил первыми весной. они уже не плохо играют и могут минимум не пропускать так много
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Д Альбертини
1494006179
ну будем, как говорится, посмотреть)))
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Бугимен
1494006590
Спартак М 1 - 0 Томь! Пусть будет скромная победа Спартака! Мы поздравляем Спартак с победой, И пусть нелегкая она, Но с замиранием за вами Следила вся футбольная страна.!
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BAIv
1494009879
ну им Ростов вроде накатал, да впрочем все кто играл против них, а не пешком ходил
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Опорник84
1494036633
Нам много не надо, главное взять три очка, при счете 2-0, вполне устроит!
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