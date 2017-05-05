Бубнов: «Атакующий потенциал «Спартака» позволяет ему рассчитывать на пяток мячей в ворота «Томи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью». По словам специалиста, московский клуб отправит в ворота соперника не менее пяти голов.

«Ясное дело, поставлю здесь на «Спартак». Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей», – сказал Бубнов.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Томью» пройдет 6 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.