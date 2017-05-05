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    Бубнов: «Атакующий потенциал «Спартака» позволяет ему рассчитывать на пяток мячей в ворота «Томи»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью». По словам специалиста, московский клуб отправит в ворота соперника не менее пяти голов.

    «Ясное дело, поставлю здесь на «Спартак». Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей», – сказал Бубнов.

    Напомним, встреча между «Спартаком» и «Томью» пройдет 6 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.05.2017 18:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 мая 2017, 11:12

      чем черт не шутит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 6 мая 2017, 05:49

      Пяток это конечно перебор, а парочка будет точно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ded-53 6 мая 2017, 10:15

      Если нынешний Спартак понесет - то и больше 5 могут дать. Веселая, народная команда. Аяксу привет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 мая 2017, 05:10

      Нам много не надо, главное взять три очка, при счете 2-0, вполне устроит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 6 мая 2017, 01:41

      Матчи с Томью и Амкаром будут проиграны но чемпионство все же возьмем... Потому что идиоты ... Все вокруг уже убедили Спартак что они чемпионы.. и все раслабон пошел.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 мая 2017, 00:16

      Пусть посмотрит турнирную таблицу кто самая забивная команда...Томь способна сыграть на ничью со Спартаком.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 6 мая 2017, 00:54

      причем тут это? опять зенит на ровном месте превозносишь? после этого тура не будет твой зенит самой забивной)) разница то в 3 мяча ,а пафосу то ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 6 мая 2017, 20:36

      Ага уверен смотришь игру!!!))) Если бы не левый пендаль, то кто его знает как бы игра пошла!!!

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 6 мая 2017, 00:02

      Лишь бы не накаркал !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 22:02

      Бубен-да заткнись ты уже.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 мая 2017, 21:48

      Нужно в этом туре оформлять чемпионство, чего тянуть? Как раз Великий день победы, перед Великим днём победы!) Надеюсь зина также не подведёт и скатает ничейку)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:44

      ну им Ростов вроде накатал, да впрочем все кто играл против них, а не пешком ходил

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 мая 2017, 21:10

      Шаманишь, Бубен? Попа не треснет?Ха.

      1
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