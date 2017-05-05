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  • Лунев: «У «Зенита» еще есть теоретические шансы на чемпионство»

Лунев: «У «Зенита» еще есть теоретические шансы на чемпионство»

5 мая 2017, 14:06
15

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком». Вратарь выразил мнение, что петербургская команда еще способна догнать в турнирной таблице «Спартак» и стать чемпионом России.

– Что скажете о «Тереке»

– Мы проиграли им в Грозном. Посмотрели еще раз, как играет «Терек», ничего сверхнеобычного не было.

– Какое настроение в команде?

– Три матча выиграли. Надо продолжать побеждать и решать нашу задачу. Еще есть теоретические шансы на чемпионство. Возможно, «Спартак» потеряет очки.

– Вас признали лучшим игроком месяца. Приятно?

– Приятно! Я стараюсь делать свое дело. Рад, что болельщики выбрали меня, но для меня это непринципиально. Главное – показывать свою игру.

– Чувствуете себя «первым номером»?

– Я играю, и это хорошо. Стараюсь делать свою работу. Надеюсь, буду выходить на поле и в дальнейшем.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (15)
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Путник 13
1493982629
Андрей ..ну хоть ты не говори чепуху ...дай бог в лигу чемпионов попасть..
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Диктор
1493984457
Фантастика.А Зенит Лигу Чемпионов тоже ведь может выиграть-особенно с такой игрой.Вы выиграли последние три матча-позор выигрывать так,но если у тебя совести хватает еще и вспоминать об этом-то грош тебе цена.
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turist82
1493986766
А Ярославский Шинник теоретически может подписать Месси )
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Garrincha58
1493988202
фантазер вы и у Терека не выиграете и у Краснодара да и Локо тоже так что прощай чемпионство лет на 10
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Вамфири
1493988389
да уж,в золото уже не верится,но серебро должны удержать!!! Мы верим в тебя ЗЕНИТ!!!! Вперед к победам,вперед за Питер!!!
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Д Альбертини
1493991473
Вратарь хороший, тащит. Но лучше б не говорил о том, что 3 игры выиграли.. Как их выигрывали, не в счет последнюю игру, то лучше б и не говорил об этом вовсе!)
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filosof sparty
1493994698
Теоретики)))
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Каратель помойников
1494000954
)))))игроков зины по ходу неведомым доселе газом окуривают))))
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кеша_КБ
1494007521
- Лунёв, Вы большущий фантазист...когда-то твоими словами говорил сам Вернблум!!!, и что??????????????, господа претендующие, успокойтесь!, вам надо думать, как бы мимо еврокубков не пролететь!Всем удачи!
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SEREGA 64
1494046161
ВООБЩЕ У НИХ ТАМ С ГОЛОВКОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО ВСЕ В ЭТОЙ КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ИГРОЧИШКИ ТРЕНЕРИШКА УМОМ ТРОНУЛИСЬ ГЛАВНЫЙ ИГРОЧИШКА ЗАМОЛК У ЭТИХ КРЫША ПОЕХАЛА ВАС ЦСКА ЕЩЕ ОБГОНИТ СПАРТАК ВЫ ДОГОНИТЕ
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