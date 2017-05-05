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    Лунев: «У «Зенита» еще есть теоретические шансы на чемпионство»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком». Вратарь выразил мнение, что петербургская команда еще способна догнать в турнирной таблице «Спартак» и стать чемпионом России.

    – Что скажете о «Тереке»

    – Мы проиграли им в Грозном. Посмотрели еще раз, как играет «Терек», ничего сверхнеобычного не было.

    – Какое настроение в команде?

    – Три матча выиграли. Надо продолжать побеждать и решать нашу задачу. Еще есть теоретические шансы на чемпионство. Возможно, «Спартак» потеряет очки.

    – Вас признали лучшим игроком месяца. Приятно?

    – Приятно! Я стараюсь делать свое дело. Рад, что болельщики выбрали меня, но для меня это непринципиально. Главное – показывать свою игру.

    – Чувствуете себя «первым номером»?

    – Я играю, и это хорошо. Стараюсь делать свою работу. Надеюсь, буду выходить на поле и в дальнейшем.

    Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 14:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 6 мая 2017, 07:49

      ВООБЩЕ У НИХ ТАМ С ГОЛОВКОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО ВСЕ В ЭТОЙ КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ИГРОЧИШКИ ТРЕНЕРИШКА УМОМ ТРОНУЛИСЬ ГЛАВНЫЙ ИГРОЧИШКА ЗАМОЛК У ЭТИХ КРЫША ПОЕХАЛА ВАС ЦСКА ЕЩЕ ОБГОНИТ СПАРТАК ВЫ ДОГОНИТЕ

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 мая 2017, 21:05

      - Лунёв, Вы большущий фантазист...когда-то твоими словами говорил сам Вернблум!!!, и что??????????????, господа претендующие, успокойтесь!, вам надо думать, как бы мимо еврокубков не пролететь!Всем удачи!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 мая 2017, 19:15

      )))))игроков зины по ходу неведомым доселе газом окуривают))))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 мая 2017, 17:31

      Теоретики)))

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 мая 2017, 16:37

      Вратарь хороший, тащит. Но лучше б не говорил о том, что 3 игры выиграли.. Как их выигрывали, не в счет последнюю игру, то лучше б и не говорил об этом вовсе!)

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 5 мая 2017, 15:46

      да уж,в золото уже не верится,но серебро должны удержать!!!
      Мы верим в тебя ЗЕНИТ!!!!
      Вперед к победам,вперед за Питер!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2017, 15:43

      фантазер вы и у Терека не выиграете и у Краснодара да и Локо тоже так что прощай чемпионство лет на 10

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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 мая 2017, 15:19

      А Ярославский Шинник теоретически может подписать Месси )

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 мая 2017, 15:19

      Зачем такой дешевый вброс????

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 14:40

      Фантастика.А Зенит Лигу Чемпионов тоже ведь может выиграть-особенно с такой игрой.Вы выиграли последние три матча-позор выигрывать так,но если у тебя совести хватает еще и вспоминать об этом-то грош тебе цена.

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