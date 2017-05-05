Лунев: «У «Зенита» еще есть теоретические шансы на чемпионство»

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Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком». Вратарь выразил мнение, что петербургская команда еще способна догнать в турнирной таблице «Спартак» и стать чемпионом России.
– Что скажете о «Тереке»
– Мы проиграли им в Грозном. Посмотрели еще раз, как играет «Терек», ничего сверхнеобычного не было.
– Какое настроение в команде?
– Три матча выиграли. Надо продолжать побеждать и решать нашу задачу. Еще есть теоретические шансы на чемпионство. Возможно, «Спартак» потеряет очки.
– Вас признали лучшим игроком месяца. Приятно?
– Приятно! Я стараюсь делать свое дело. Рад, что болельщики выбрали меня, но для меня это непринципиально. Главное – показывать свою игру.
– Чувствуете себя «первым номером»?
– Я играю, и это хорошо. Стараюсь делать свою работу. Надеюсь, буду выходить на поле и в дальнейшем.
Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.