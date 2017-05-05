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    Ракитич ждет осечки «Реала» в матче с «Севильей»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что рассчитывает на осечку «Реала» в матче со своим бывшим клубом – «Севильей».

    «Я предпочитаю говорить о матчах «Барселоны», а что касается игр «Реала», то тут у нас нет никакого влияния на ситуацию. Понятно, что мы рассчитываем на осечку «Реала» в матче с «Севильей», – приводит слова Ракитича RAC1.

    Стоит отметить, что Иван выступал в «Севильи» с 2011 по 2014 год до перехода в каталонский клуб. Матч 37-го тура испанской Примеры «Реал» – «Севилья» состоится в воскресенье, 14 мая, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 07:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 мая 2017, 10:03

      А РЕАЛ ждет осечки барселоны в матчах с вильяреалом , лас-палмасом и эйбаром. В каком получится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 мая 2017, 08:55

      Переигровка? ;)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 мая 2017, 08:21

      С Барселоной уже была, это осечка Бомбардира.

      2
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 5 мая 2017, 08:17

      В матче с севильей??!!

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