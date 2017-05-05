Ракитич ждет осечки «Реала» в матче с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что рассчитывает на осечку «Реала» в матче со своим бывшим клубом – «Севильей».

«Я предпочитаю говорить о матчах «Барселоны», а что касается игр «Реала», то тут у нас нет никакого влияния на ситуацию. Понятно, что мы рассчитываем на осечку «Реала» в матче с «Севильей», – приводит слова Ракитича RAC1.

Стоит отметить, что Иван выступал в «Севильи» с 2011 по 2014 год до перехода в каталонский клуб. Матч 37-го тура испанской Примеры «Реал» – «Севилья» состоится в воскресенье, 14 мая, в 21:00 по московскому времени.