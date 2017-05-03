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    Шнуров поздравил «Крылья Советов» с 75-летием и пригласил болельщиков на матч против «Зенита»

    Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил с обращением в адрес «Крыльев Советов», а также пригласил болельщиков на матч 28-го тура РФПЛ против «Зенита». Напомним, 3 мая самарский клуб отмечал свое 75-летие.

    «В этом году самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» исполняется 75 лет. И будет матч «Крылья Советов» – «Зенит», который пройдет 13 мая на стадионе «Металлург». А после этого матча выступит группировка «Ленинград». Всех жду! Самара, привет!» – сказал Шнуров.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    03.05.2017 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 мая 2017, 09:10

      Жаль, что я сейчас в командировке, сходил бы обязательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      stifn1 4 мая 2017, 01:09

      нах он нужен нам?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 4 мая 2017, 01:02

      Ну Серёжа!

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 3 мая 2017, 23:57

      Здорово!

      0
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