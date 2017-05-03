Шнуров поздравил «Крылья Советов» с 75-летием и пригласил болельщиков на матч против «Зенита»

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил с обращением в адрес «Крыльев Советов», а также пригласил болельщиков на матч 28-го тура РФПЛ против «Зенита». Напомним, 3 мая самарский клуб отмечал свое 75-летие.

«В этом году самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» исполняется 75 лет. И будет матч «Крылья Советов» – «Зенит», который пройдет 13 мая на стадионе «Металлург». А после этого матча выступит группировка «Ленинград». Всех жду! Самара, привет!» – сказал Шнуров.