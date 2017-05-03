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  • Тарасов: «Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство»

Тарасов: «Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство»

3 мая 2017, 10:54
12

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы в финале Кубка России над «Уралом» (2:0) прокомментировал инцидент с дракой в концовке встречи. Также футболист подчеркнул, что сумел доказать всем свое мужское достоинство.

– Конфликт в конце матча – это сдали нервишки?

– Думаю, да. «Урал» понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

– В эмоциональном плане какие ощущения?

– Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тарасов забил один гол в восьми матчах.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Кубок Локомотив Урал Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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proekt
1493798306
Выиграть Кубок России - это значит получить мужское достоинство??? Я не знал.
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Тамхар
1493801059
Балбес ты и больше никто после той майки в Турции! Про какое достоинство ты говоришь? С головой у тебя еще с тех пор все никак не наладится!
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mihail200606
1493803095
Кому он доказывал? Бузовой..ей видимо не доказал.. Скудоумный долбо...б
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Диктор
1493806132
Просто костолом да еще и пи.добол.
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СашкаГуров
1493808708
хахаха что за херню несёт дебил!!!!
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paracetamol
1493828774
Мужское достоинство? А чего от тебя Бузова сбежала?
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polt
1493830927
Про мужское достоинство-это он круто. Что на лице, то и с мозгами. Вот дебил.
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SEREGA 64
1493838230
ПОМОЛЧАЛА БЫ БУЗОВА ЧТО БЫВШАЯ ЧТО ЭТОТ ТАКОЙ ЖЕ ДЕБИЛ
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