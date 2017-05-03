Тарасов: «Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы в финале Кубка России над «Уралом» (2:0) прокомментировал инцидент с дракой в концовке встречи. Также футболист подчеркнул, что сумел доказать всем свое мужское достоинство.

– Конфликт в конце матча – это сдали нервишки?

– Думаю, да. «Урал» понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

– В эмоциональном плане какие ощущения?

– Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тарасов забил один гол в восьми матчах.