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    Тарасов: «Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы в финале Кубка России над «Уралом» (2:0) прокомментировал инцидент с дракой в концовке встречи. Также футболист подчеркнул, что сумел доказать всем свое мужское достоинство.

    – Конфликт в конце матча – это сдали нервишки?

    – Думаю, да. «Урал» понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

    – В эмоциональном плане какие ощущения?

    – Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.

    В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тарасов забил один гол в восьми матчах.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.05.2017 10:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 3 мая 2017, 22:03

      ПОМОЛЧАЛА БЫ БУЗОВА ЧТО БЫВШАЯ ЧТО ЭТОТ ТАКОЙ ЖЕ ДЕБИЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 мая 2017, 20:02

      Про мужское достоинство-это он круто. Что на лице, то и с мозгами. Вот дебил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 19:26

      Мужское достоинство? А чего от тебя Бузова сбежала?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 мая 2017, 13:51

      хахаха что за херню несёт дебил!!!!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > СашкаГуров 3 мая 2017, 14:02

      а ты поживи с Бузовой ))))) и не такую херню нести будешь))

      3
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Obojaemiy 3 мая 2017, 14:19

      хахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Obojaemiy 4 мая 2017, 01:17

      Ну его никто не заставлял...И пистолетом не угрожал.Он сам захотел.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2017, 13:08

      Просто костолом да еще и пи.добол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 мая 2017, 12:18

      Кому он доказывал? Бузовой..ей видимо не доказал..

      Скудоумный долбо...б

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 мая 2017, 11:44

      Балбес ты и больше никто после той майки в Турции! Про какое достоинство ты говоришь? С головой у тебя еще с тех пор все никак не наладится!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 3 мая 2017, 10:58

      Выиграть Кубок России - это значит получить мужское достоинство??? Я не знал.

      -2
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