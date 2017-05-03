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    «Монако» и «Ювентус» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

    Сегодня вечером в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов встретятся «Монако» и «Ювентус». Встреча между командами пройдет на стадионе «Луи-Дозьем»

    Стоит отметить, что «Монако» и «Ювентус» встречались в четвертьфинале самого престижного европейского турнира в 2015 году. Тогда победу в противостоянии одержал туринский клуб.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть поединок. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2017 21:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 мая 2017, 18:21

      Думаю, что будет 2:2!

      0
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 3 мая 2017, 14:30

      Очень интересный матч , обе команды хороши , уверен на 100% сегодня будет отличный футбол .

      0
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 3 мая 2017, 11:46

      вперед,Юве!!!! верим в победу!!!

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      Рейтинг: +382

      лёха72 3 мая 2017, 10:53

      ЮВЕ ФАВОРИТ

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