«Монако» и «Ювентус» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня вечером в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов встретятся «Монако» и «Ювентус». Встреча между командами пройдет на стадионе «Луи-Дозьем»

Стоит отметить, что «Монако» и «Ювентус» встречались в четвертьфинале самого престижного европейского турнира в 2015 году. Тогда победу в противостоянии одержал туринский клуб.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть поединок. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 21:45, не пропустите!

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