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    Непомнящий считает, что сборной России необходим Денисов

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Игорь Денисов должен быть вызван в сборную России. По мнению специалиста, 32-летний футболист является лучшим в стране среди опорных полузащитников.

    – Игорь Денисов нужен сборной?

    – Сто процентов! Сегодня в России среди опорных полузащитников он безоговорочно номер один.

    – Что ж Черчесов его игнорирует?

    – Вопрос к тренеру. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и на Кубке конфедераций мы увидим Денисова в сборной.

    – А если нет?

    – Тренер вправе принять любое решение. Ему же за результат отвечать.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Денисов провел 19 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 08:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 мая 2017, 05:25

      Денисов был всегда рабочей лошадкой, а как он центр выжигает, так никто из Россиян на поле не работает!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 мая 2017, 14:45

      Несмотря ни на что, нужно признать -отличный опорник с русским паспортом. Думаю, что Зенит много потерял в связи с давней историей в Зените. Точнее сказать -потеряли обе стороны и команда и Денисов. А очень жаль.

      2
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      Рейтинг: +6903

      sochi-2013 3 мая 2017, 14:43

      Как бы, после КК, не стал вопрос: Нужен ли Черчесов сборной?

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 мая 2017, 13:15

      Денисов сборной НЕ НУЖЕН!
      Денисова в сборную брали по питерскому БЛАТУ!!!
      Есть игроки, которые играют лучше Денисова!!!

      -2
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      Рейтинг: +6903

      sochi-2013 > Popularov 3 мая 2017, 14:41

      Например?

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 3 мая 2017, 10:34

      Да он гавна спартаковского наберет, и будет та же нелепость что и во всех последних товарняках.
      А так да, Денисов в опорной зоне номер один, среди игроков с паспортом РФ.

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      Рейтинг: +519

      Dammit 3 мая 2017, 10:27

      Ну да, Денисов достоин вызова. Ни скандалов в Локо никаких и по игре смотрится просто классно.

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