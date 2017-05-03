Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Непомнящий считает, что сборной России необходим Денисов

3 мая 2017, 08:28
7

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Игорь Денисов должен быть вызван в сборную России. По мнению специалиста, 32-летний футболист является лучшим в стране среди опорных полузащитников.

– Игорь Денисов нужен сборной?

– Сто процентов! Сегодня в России среди опорных полузащитников он безоговорочно номер один.

– Что ж Черчесов его игнорирует?

– Вопрос к тренеру. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и на Кубке конфедераций мы увидим Денисова в сборной.

– А если нет?

– Тренер вправе принять любое решение. Ему же за результат отвечать.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Денисов провел 19 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Локомотив Россия Денисов Игорь Непомнящий Валерий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dammit
1493796451
Ну да, Денисов достоин вызова. Ни скандалов в Локо никаких и по игре смотрится просто классно.
Ответить
Nevsky_RU
1493796841
Да он гавна спартаковского наберет, и будет та же нелепость что и во всех последних товарняках. А так да, Денисов в опорной зоне номер один, среди игроков с паспортом РФ.
Ответить
Popularov
1493806549
Денисов сборной НЕ НУЖЕН! Денисова в сборную брали по питерскому БЛАТУ!!! Есть игроки, которые играют лучше Денисова!!!
Ответить
sochi-2013
1493811795
Как бы, после КК, не стал вопрос: Нужен ли Черчесов сборной?
Ответить
raritet
1493811927
Несмотря ни на что, нужно признать -отличный опорник с русским паспортом. Думаю, что Зенит много потерял в связи с давней историей в Зените. Точнее сказать -потеряли обе стороны и команда и Денисов. А очень жаль.
Ответить
афоня72
1493864733
Денисов был всегда рабочей лошадкой, а как он центр выжигает, так никто из Россиян на поле не работает!
Ответить
Главные новости
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
1
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
20
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
5
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+