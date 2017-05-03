Непомнящий считает, что сборной России необходим Денисов

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Игорь Денисов должен быть вызван в сборную России. По мнению специалиста, 32-летний футболист является лучшим в стране среди опорных полузащитников.

– Игорь Денисов нужен сборной?

– Сто процентов! Сегодня в России среди опорных полузащитников он безоговорочно номер один.

– Что ж Черчесов его игнорирует?

– Вопрос к тренеру. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и на Кубке конфедераций мы увидим Денисова в сборной.

– А если нет?

– Тренер вправе принять любое решение. Ему же за результат отвечать.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Денисов провел 19 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.