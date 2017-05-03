Гилерме: «Хороший итог сезона. «Локомотив» должен играть в еврокубках»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).

Стоит отметить, что эта победа гарантировала железнодорожникам участие в групповой стадии Лиги Европы сезона-2017/18.

«Нам нужно было выиграть Кубок не только для того, чтобы выиграть трофей, но и для того, чтобы пробиться в Лигу Европы. Такой клуб, как «Локомотив», должен играть в еврокубках.

Конечно, участие в еврокубках очень важно для нас, хороший итог сезона», – сказал Гилерме.