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    Гилерме: «Хороший итог сезона. «Локомотив» должен играть в еврокубках»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).

    Стоит отметить, что эта победа гарантировала железнодорожникам участие в групповой стадии Лиги Европы сезона-2017/18.

    «Нам нужно было выиграть Кубок не только для того, чтобы выиграть трофей, но и для того, чтобы пробиться в Лигу Европы. Такой клуб, как «Локомотив», должен играть в еврокубках.

    Конечно, участие в еврокубках очень важно для нас, хороший итог сезона», – сказал Гилерме.

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2017 06:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 мая 2017, 11:22

      Я конечно не против , играйте в Еврокубках .......Но состава то нет для таких турниров .

      0
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > ВЛАДИВОСТОК 4 мая 2017, 12:58

      и игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 мая 2017, 08:48

      Удачи Локо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 мая 2017, 07:45

      Локомотив что то не особо хорош для еврокубков

      -2
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