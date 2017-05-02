Семин – о драке в финале Кубка России: «Не разобрался, что произошло. Сложная и провокационная ситуация»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу команды в финале Кубка России. В решающем матче московский клуб обыграл «Урал» со счетом 2:0. На 96-й минуте произошла массовая драка.

«Эмоции такие, как будто в первый раз Кубок России выиграл, а это уже мой шестой и седьмой, если брать игровую карьеру. Но для меня этот, наверное, самый счастливый.

Не разобрался, что там произошло в концовке, какая-то сложная ситуация, провокационная. Но это футбол, все бывает. Очень и очень понравилась мне сегодня команда, она была настоящей командой», – сказал Семин.

Специалист выиграл турнир пятый раз в качестве тренера.