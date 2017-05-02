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    Семин – о драке в финале Кубка России: «Не разобрался, что произошло. Сложная и провокационная ситуация»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу команды в финале Кубка России. В решающем матче московский клуб обыграл «Урал» со счетом 2:0. На 96-й минуте произошла массовая драка.

    «Эмоции такие, как будто в первый раз Кубок России выиграл, а это уже мой шестой и седьмой, если брать игровую карьеру. Но для меня этот, наверное, самый счастливый.

    Не разобрался, что там произошло в концовке, какая-то сложная ситуация, провокационная. Но это футбол, все бывает. Очень и очень понравилась мне сегодня команда, она была настоящей командой», – сказал Семин.

    Специалист выиграл турнир пятый раз в качестве тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 21:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 мая 2017, 06:23

      с победой Палыч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 2 мая 2017, 21:59

      В целом мне Локо перпендикулярен, а вот Сёмина уважаю и поздравляю. Хотя Сёмин - это и есть Локомотив.

      5
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 2 мая 2017, 21:50

      Сёмин прав

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 мая 2017, 21:38

      Семин прав.
      Чего там разбираться?
      96 минута.Конец игры.
      Кому драться,кому в раздевалку шампунь хлебать....

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > alex1951 2 мая 2017, 22:04

      Нервы, не чего страшного потом обнялись все путём)
      Прям как в хоккее улыбнуло даже!))

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 2 мая 2017, 21:25

      Мои поздравления, Локо больше всех выигрывал кубок ?

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