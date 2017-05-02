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    Сельдяков: «С введением видеоповторов авторитет судей в глазах игроков и тренеров неминуемо упадет до нуля»

    Судья Владимир Сельдяков считает, что не стоит вводить в РФПЛ систему видеоповторов. По его мнению, это может подорвать авторитет арбитров в глазах игроков и тренеров команд.

    Ранее «Краснодар» опубликовал заявление, выразив недовольство судейством бригады во главе с Сельдяковым в матче 26-го тура с «Анжи» (0:0), а также предложил использование системы видеопомощи судьям на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

    «Что касается введения видеоповторов в футболе – лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

    Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.

    Я прекрасно отношусь к футбольному клубу «Краснодар» и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию», – сказал Сельдяков.

    Источник: ТАСС

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    02.05.2017 16:35
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    Комментарии39
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 мая 2017, 13:19

      Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место.
      Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"!
      У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД.
      Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ!
      И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака.
      Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!!
      Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей!
      Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать!
      Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом!
      Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!
      Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17!
      Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова, Томи и других клубов на справедливое и честное судейство.
      Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей!
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей и судейских СКАНДАЛОВ!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 16 очков, то есть это только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Судей, допустивших грубые ошибки в судействе, надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства, а не выгораживать их, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС!
      Именно БЕЗНАКАЗАННОСТЬ скандальных судей порождает судейский произвол в нашем футболе!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!!
      Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД!
      Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!!
      А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!!
      Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!

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      Рейтинг: +30

      юрий п 3 мая 2017, 12:56

      " Владимир Сельдяков считает, что не стоит вводить в РФПЛ систему видеоповторов. По его мнению, это может подорвать авторитет арбитров в глазах игроков и тренеров команд.".......а по моему аффтаритет услужителей и так на дне выгребной ямы,барахтаются в нечистотах.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 мая 2017, 07:11

      Авторитет судей у болельщиков уже упал до -1...

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 мая 2017, 02:22

      Извините, а Сельдяков это кто?))) во всем спорте они есть, а тут подорвёт. Что то я не заметил этого на хоккее... Как по мне так лучше повтор, чем по пню очередному за воротами, которые также ничего не видят)))

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 мая 2017, 01:58

      в хоккее видеоповторы есть и я бы не сказал, что судей там за лохов держат.

      1
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 2 мая 2017, 21:11

      Невозможно подорвать то чего нет. Какой на........ авторитет. У наших судей на месте авторитета прыщик.

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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 2 мая 2017, 21:09

      Лучше готовить надо судей, тогда видеоповторы им будут не страшны. Ну и на лапу уже не возьмут, и "телефонное право" не будет работать.

      Судья такой же наемный работник и выполняет все команды сверху, а все шишки ему достаются.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2017, 20:09

      ща ваще уважуха...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 мая 2017, 20:08

      в регби есть видео и судей все уважают, а если он судила ноль, так его и так не уважают, причем видео....

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 2 мая 2017, 19:50

      До нуля он не упадет, а поднимется... Пока он -1

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