Сельдяков: «С введением видеоповторов авторитет судей в глазах игроков и тренеров неминуемо упадет до нуля»

Судья Владимир Сельдяков считает, что не стоит вводить в РФПЛ систему видеоповторов. По его мнению, это может подорвать авторитет арбитров в глазах игроков и тренеров команд.

Ранее «Краснодар» опубликовал заявление, выразив недовольство судейством бригады во главе с Сельдяковым в матче 26-го тура с «Анжи» (0:0), а также предложил использование системы видеопомощи судьям на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

«Что касается введения видеоповторов в футболе – лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.

Я прекрасно отношусь к футбольному клубу «Краснодар» и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию», – сказал Сельдяков.