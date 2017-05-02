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  • Сельдяков: «С введением видеоповторов авторитет судей в глазах игроков и тренеров неминуемо упадет до нуля»

Сельдяков: «С введением видеоповторов авторитет судей в глазах игроков и тренеров неминуемо упадет до нуля»

2 мая 2017, 16:35
39

Судья Владимир Сельдяков считает, что не стоит вводить в РФПЛ систему видеоповторов. По его мнению, это может подорвать авторитет арбитров в глазах игроков и тренеров команд.

Ранее «Краснодар» опубликовал заявление, выразив недовольство судейством бригады во главе с Сельдяковым в матче 26-го тура с «Анжи» (0:0), а также предложил использование системы видеопомощи судьям на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

«Что касается введения видеоповторов в футболе – лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.

Я прекрасно отношусь к футбольному клубу «Краснодар» и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию», – сказал Сельдяков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Сельдяков Владимир
Комментарии (39)
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BANNIKOV1970
1493733382
в хоккее и в других видах спорта не падает,а тут вдруг бля упадёт
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Symbol
1493733573
Да ваш авторитет давно достиг дна, по крайней мере так казалось, но в этом сезоне снизу постучали...
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пряник929
1493733740
Упадет, если будут судить как сейчас и наоборот возрастет, если будут судить по правилам
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МасСуд
1493734077
Иди нахуй сельд какая то.... че зассал что бабки на подкуп потеряешь?
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momwig_
1493734330
Нехрен делать в судействе если такой ранимый. А если действительно не видел чего-то - признать не зазорно.
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nik55
1493734530
закончится судейский беспредел
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виктоша
1493734585
На воре шапка загорелась. Не нравится, предложи другой выход.
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vaenruk
1493735759
просто он прекрасно понимает, что после повторов закончится коррупция судейская и нельзя будет тащить того кого нужно
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Popularov
1493738500
Сельдякова надо гнать из судейства! Ему не место в российском чемпионате при таком его БЕЗОБРАЗНОМ судействе! Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ! Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место. Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Они у нас есть! Почему не ставят Кавазашвили, Газзаева, Слуцкого, Хусаинова???? Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова и других клубов на справедливое и честное судейство. Если бы СВОЕВРЕМЕННО были введены видео повторы, то таких ГРУБЕЙШИХ ошибок арбитров Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова, Николаева, Карасёва и других арбитров, можно было бы избежать! Вот вам свежий пример. Матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом», который состоялся 25.04.17 г. в 19.30 на «Открытии Арене», обслуживала судейская бригада под руководством Владимира Сельдякова из Балашихи. За работу на игре между «Спартаком» и «Зенитом» Сельдяков получил «двойку» от инспектора судейского корпуса РФС. Двоешное СКАНДАЛЬНОЕ судейство не помешало Сельдякову получить назначение на игру между «Спартаком» и «Уралом»! ЭТО судейская ДИКОСТЬ! Вот какие судейские фокусы выкидывает Будогосский! А потом ОРЁТ на всю страну, что у нас самое "лучшее" судейство в Мире! Именно 38-летний Сельдяков работал в качестве дополнительного арбитра за воротами в матче «Спартак» - «Зенит», в котором Зенит проиграл - 2:1 из-за СКАНДАЛЬНОГО судейства Егорова и Сельдякова. Именно Сельдяков - резко ОСЛЕП и НЕ УВИДЕЛ игры руками Дмитрия Комбарова в штрафной Спартака, и якобы, по ГЛУПОЙ и ИДИОТСКОЙ версии Егорова, в своё оправдание, он не назначил пенальти в ворота «Спартака»! Так Егоров сам и тоже ОТЛИЧНО видел, как Комбаров играл руками в своей штрафной, но ПРОМОЛЧАЛ и не поставил 100000000000000% пенальти! Это скандальное и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Егорова и Сельдякова имени Будогосского! Цена вопроса и пенальти НЕТ! Вот как судят и ЧУДЯТ наши арбитры в матчах с участием Спартака! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Наши арбитры умеют судить - можете в этом НЕ СОМНЕВАТЬСЯ! Наших арбитров ПОРТИТ цена вопроса и большие деньги на кону! А когда платят большие деньги, которые арбитрам даже и не снились, так наши арбитры готовы хоть ЧЁРТА лысого засудить - только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит! Не будем показывать на них указующим перстом - это видно по судейству и судейским скандалам, в этом и в прошлом сезоне, кто и из какого клуба ЩЕДРО закидал судей ДЕНЬГАМИ! Некоторые судейские чиновники превратили судейство в коррупционную кормушку и присосались к ней! Их за уши не оттянешь, так они к ней ПРИСОСАЛИСЬ - по самый НЕБАЛУЙ! Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников КДК и РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе! Арбитр Еськов оскандалился по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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BAIv
1493744912
в регби есть видео и судей все уважают, а если он судила ноль, так его и так не уважают, причем видео....
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