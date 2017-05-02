Сельдяков: «С введением видеоповторов авторитет судей в глазах игроков и тренеров неминуемо упадет до нуля»

Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место.
Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"!
У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД.
Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ!
И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака.
Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате!
Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!!
Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей!
Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать!
Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом!
Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!
Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, Как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17!
Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала, Оренбурга, Ростова, Томи и других клубов на справедливое и честное судейство.
Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей!
Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей и судейских СКАНДАЛОВ!
А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
"Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 16 очков, то есть это только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Судей, допустивших грубые ошибки в судействе, надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства, а не выгораживать их, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС!
Именно БЕЗНАКАЗАННОСТЬ скандальных судей порождает судейский произвол в нашем футболе!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!!
Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД!
Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!!
А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!!
Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
Судья Владимир Сельдяков считает, что не стоит вводить в РФПЛ систему видеоповторов. По его мнению, это может подорвать авторитет арбитров в глазах игроков и тренеров команд.
Ранее «Краснодар» опубликовал заявление, выразив недовольство судейством бригады во главе с Сельдяковым в матче 26-го тура с «Анжи» (0:0), а также предложил использование системы видеопомощи судьям на своем домашнем стадионе со следующего сезона.
«Что касается введения видеоповторов в футболе – лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.
Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.
Я прекрасно отношусь к футбольному клубу «Краснодар» и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию», – сказал Сельдяков.