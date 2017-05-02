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    Анохин заявил, что РФС нужно работать с судейством и улучшать его

    Вице-президент РФС Сергей Анохин согласен с позицией «Краснодара» по введению видеоповторов в РФПЛ. Также он заявил, что необходимо проводить работу с судейством для его улучшения.

    Ранее «быки» опубликовали заявление, в котором усомнились в квалификации отечественных рефери и предложили начать использовать систему видеопомощи арбитрам на своем домашнем стадионе со следующего сезона.

    «Конец чемпионата, эмоции. Во-первых, надо обязательно на примере стадиона «Краснодар» вводить видеоповторы. И, конечно же, нужно работать с судейством, его, безусловно, улучшать. Необходимо клубам и РФПЛ со своими инициативами выходить на РФС», – сказал Анохин.

    Напомним, что видеоповторы будут применены на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года.

    Источник: Р-Спорт

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    02.05.2017 16:13
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