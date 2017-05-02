«Краснодар»: «Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда»

«Краснодар» опубликовал обращение к своим болельщикам и футбольной общественности, в котором поднял вопрос судейства в двух последних домашних матчах РФПЛ – в 24-м туре с «Арсеналом» (2:0) и 26-м – с «Анжи» (0:0). «Быки» считают, что арбитры в данных встречах некоторые решения принимали предвзято.

«Уважаемые болельщики! В современном футболе голы не забиваются десятками, и каждый момент играет важную роль, особенно на финише турнира. В этой связи мы предлагаем рассмотреть эпизоды, которые либо повлияли, либо могли повлиять на результат в последних двух домашних играх ФК «Краснодар», когда к нам в гости приезжали команды из нижней части турнирной таблицы. При этом хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.

Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона. Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в Премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призываем наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», – говорится в сообщении.