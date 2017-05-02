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    «Краснодар»: «Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда»

    «Краснодар» опубликовал обращение к своим болельщикам и футбольной общественности, в котором поднял вопрос судейства в двух последних домашних матчах РФПЛ – в 24-м туре с «Арсеналом» (2:0) и 26-м – с «Анжи» (0:0). «Быки» считают, что арбитры в данных встречах некоторые решения принимали предвзято.

    «Уважаемые болельщики! В современном футболе голы не забиваются десятками, и каждый момент играет важную роль, особенно на финише турнира. В этой связи мы предлагаем рассмотреть эпизоды, которые либо повлияли, либо могли повлиять на результат в последних двух домашних играх ФК «Краснодар», когда к нам в гости приезжали команды из нижней части турнирной таблицы. При этом хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.

    Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона. Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в Премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

    Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

    Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призываем наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.

    Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», – говорится в сообщении.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.05.2017 12:46
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 мая 2017, 11:49

      Ну вы уже совсем напрямую сказали, что у нас платят судьям. От Мутко по голове не получите? Судьи вам веселую жизнь не устроят за такие выступления? Хотя, конечно, потом можно этим оправдаться за проваленный благодаря Шалимову сезон... Гоните его, и я вам все прощу в этом году!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 2 мая 2017, 21:07

      По моему это выглядит как слабое подобие оправданию за плохую игру с Анжи. На счет повторов согласен. Возможно повторы приживутся в футболе, но очень не хотелось бы потерять ритм игр, чтобы игра не распалась на отдельные эпизоды между просмотрами повторов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      chuvak591 > Пастырь 3 мая 2017, 10:42

      В хоккеи ритм не теряется)))

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 мая 2017, 18:00

      разнылись девочки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 мая 2017, 16:26

      Галицкий пусть у себя в магните лучше следит за ценами. При чем здесь судейство,
      если Краснодар выглядел беспомощно с Анжи.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 мая 2017, 15:46

      Наши судьи как везде,
      Хватит ковыряться в ... звезде.
      Каждый кто проиграет,
      Сразу судей обсирает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 2 мая 2017, 15:39

      "Ростов" - "Амкар" работали: ассистент арбитра - Алексей Стипиди (Краснодар), резервный арбитр - Павел Кукуян (Сочи), инспектор матча - Юрий Чеботарёв (Краснодар). Три человека из Краснодарского края

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 15:32

      Что не так, все правильно. Серьезный мужик, этот Галицкий.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      n1hat 2 мая 2017, 15:22

      Причём тут судья, если вы дома не можете Анжи обыграть?)

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2017, 14:43

      Да что ты говоришь-тогда Зенит в середине в лучшем случае будет болтаться.Вы что против наших чемпионов?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Диктор 2 мая 2017, 14:51

      Да, "Зениту" судьи стали рисовать очки с первых туров первенства. Нагло и открыто. Многие болельщики просто перестали смотреть РФПЛ. Хотя сдержать "Спартак" не смогло даже такое жульничество в пользу питерцев. Ну, а по-честному, питерцы должны болтаться сегодня в середине турнирной таблицы.

      9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Klaido 2 мая 2017, 20:32

      Ну, там всё ещё было по мелочи... И во втором матче можно было удалять Вернблума, а можно было не удалять?! Это всё я не считаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 3a zenit 3 мая 2017, 12:37

      Я.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 3a zenit 4 мая 2017, 01:32

      В культурном и интеллектуальном уровне питерцев после опусов Грызлова (серебряного медалиста!) все сомневаться перестали! :-))) В Москве такого "медалиста" в ПТУ бы не приняли... Или приняли бы в СпецПТУ... :-)))

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 2 мая 2017, 14:17

      Против Анжи не сказал бы , что он где помогал .. В ряде моментов где нужно было ставить штрафные в ворота Краснодара , просто не свистели.. Это командам нижней части надо жаловаться когда их просто душат.

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