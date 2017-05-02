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  • «Краснодар»: «Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда»

«Краснодар»: «Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда»

2 мая 2017, 12:46
38

«Краснодар» опубликовал обращение к своим болельщикам и футбольной общественности, в котором поднял вопрос судейства в двух последних домашних матчах РФПЛ – в 24-м туре с «Арсеналом» (2:0) и 26-м – с «Анжи» (0:0). «Быки» считают, что арбитры в данных встречах некоторые решения принимали предвзято.

«Уважаемые болельщики! В современном футболе голы не забиваются десятками, и каждый момент играет важную роль, особенно на финише турнира. В этой связи мы предлагаем рассмотреть эпизоды, которые либо повлияли, либо могли повлиять на результат в последних двух домашних играх ФК «Краснодар», когда к нам в гости приезжали команды из нижней части турнирной таблицы. При этом хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.

Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона. Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в Премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призываем наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», – говорится в сообщении.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (38)
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Krasnodar 123
1493719131
Путь в никуда -- вчерашняя беззубая игра в атаке и безобразная игра в обороне! Да и с тренером Шалимовым точно путь в никуда!
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den161
1493719137
Вспомнили бы тогда что судья им подарил очко в игре против ростова, где чистый пеналь на Гацкане и наоборот левый пеналь в1й игре в краснодаре... У цыгана ныть научились?
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Atom2020
1493719777
Ну смешные с такими заявлениями ... есть факты - идите в соответствующие органы ... а домыслы есть у всех ... разве тот же Ростов не может сказать, что из "засудили"? ... или вон скажем Урал? ... у каждого клуба могут быть вопросы по судейству, но на то есть компетентные органы, чтобы эти вопросы решать ...
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vgarakh
1493721358
Смешное заявление, хотят в конце чемпионата надавить на судей, хотя играли сами паршиво.
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neveldomha
1493721553
Предлагаю Краснодару играть так, чтобы игру решал не один момент с участием судьи, а как минимум с десяток с участием футболистов. Это и есть современный футбол. Вот как дорастете до него, вот тогда и пишите свои петиции.
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Popularov
1493722159
Будогосский ОПРАВДЫВАЕТ и выгораживает СКАНДАЛЬНЫХ судей, вместо того, чтобы их, по справедливости, отлучать от судейства до конца сезона! Судейские СКАНДАЛЫ захлестнули наш чемпионат и судейская коррупция побила все рекорды, а Будогосский оправдывает судей, их произвол и предлагает НЕАДЕКВАТНЫЕ меры! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне! Будогосский! Хватит нести АХИНЕЮ! Вот вам судейский БЕСПРЕДЕЛ имени Будогосского! Это его ГРЯЗНЫЕ подковёрные судейские игры! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства Будогосского, который, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ этих и других оскандалившихся судей!!! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей! Будогосского, с его подельниками, ПОРА давно гнать из судейства, и не надо было его назначать! Будогосский полностью ПРОФНЕПРИГОДЕН для руководства судейским корпусом! Полностью и НЕ СООТВЕТСТВУЕТ! Почти все победы Спартака этом сезоне - УРОДЛИВЫЕ! СКАНДАЛЬНЫЕ! ТУХЛЫЕ! Спартак "успешно", с помощью судейских СКАНДАЛОВ, не заслуженно занимает первое место. Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Но Бог шельму метит и сделает выводы! Это ТУХЛЫЕ победы Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов КРИМИНАЛЬНО постарался, конечно НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских "зайцев" и уважил просьбы лукойловских "зайцев", тоже не бесплатно! Бесплатно, только кошки родятся, а арбитр Еськов очень ХОРОШО на этом ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми! Вот и весь СЕКРЕТ безнаказанности Еськова и других скандальных арбитров. Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить и обезглавить Урал, для ТУХЛОЙ победы Спартака! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Арбитр Еськов засчитал первый гол Зенита в ворота Урала с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил Ивановича. Иванович грубо СБИЛ вратаря Урала во варатарской Урала и толкул его на левую штангу ворот. А Еськов засчитал гол, который был забит Ивановичем с ГРУБЕЙШИМ нарушением правил! Арбитр Еськов просто обезглавил и ослабил "Урал" в матче с Зенитом, чтобы отработать заказ лукойловских коррупционных "зайцев"! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО и НАГЛО - на глазах у всех и среди белого дня! Это ТУХЛАЯ победа Зенита и Спартака имени скандального арбитра Еськова и его КРЁСТНОГО отца судейского БЕСПРЕДЕЛА Будогосского! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ скандальном судействе! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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lek!
1493723869
Против Анжи не сказал бы , что он где помогал .. В ряде моментов где нужно было ставить штрафные в ворота Краснодара , просто не свистели.. Это командам нижней части надо жаловаться когда их просто душат.
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Диктор
1493725439
Да что ты говоришь-тогда Зенит в середине в лучшем случае будет болтаться.Вы что против наших чемпионов?
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n1hat
1493727735
Причём тут судья, если вы дома не можете Анжи обыграть?)
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vgarakh
1493731602
Галицкий пусть у себя в магните лучше следит за ценами. При чем здесь судейство, если Краснодар выглядел беспомощно с Анжи.
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