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Димитров не видит «Локомотив» фаворитом в финале Кубка России

2 мая 2017, 08:18
4

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился своим мнением о предстоящем финальном матче Кубка России, в котором его команда встретится с «Локомотивом» в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 2 мая. По его словам, сложно выбрать фаворита предстоящей встречи.

– Какой настрой у «Урала» перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается «Локомотив»?

– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем все, чтобы привести кубок в Екатеринбург.

– Победа в Кубке России может гарантировать «Уралу» попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?

– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.

Источник: Известия
Россия. Кубок Урал Локомотив Димитров Николай
Комментарии (4)
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pegas1276
1493703218
фаворитами и в выигрыше , как всегда останется судейство ...
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maior-60
1493704722
Победит тот, кто больше этого будет хотеть.
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овертайм
1493709739
вперед Урал! вперед шмели!)
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