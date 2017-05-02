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    Димитров не видит «Локомотив» фаворитом в финале Кубка России

    Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился своим мнением о предстоящем финальном матче Кубка России, в котором его команда встретится с «Локомотивом» в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 2 мая. По его словам, сложно выбрать фаворита предстоящей встречи.

    – Какой настрой у «Урала» перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается «Локомотив»?

    – Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем все, чтобы привести кубок в Екатеринбург.

    – Победа в Кубке России может гарантировать «Уралу» попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?

    – Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.

    Источник: Известия

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    02.05.2017 08:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 мая 2017, 10:22

      вперед Урал! вперед шмели!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 2 мая 2017, 08:58

      Победит тот, кто больше этого будет хотеть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 мая 2017, 08:33

      фаворитами и в выигрыше , как всегда останется судейство ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > pegas1276 2 мая 2017, 18:45

      Будогосский негодуэ

      0
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