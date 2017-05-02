Димитров не видит «Локомотив» фаворитом в финале Кубка России

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился своим мнением о предстоящем финальном матче Кубка России, в котором его команда встретится с «Локомотивом» в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 2 мая. По его словам, сложно выбрать фаворита предстоящей встречи.

– Какой настрой у «Урала» перед финалом с учетом того, что фаворитом встречи считается «Локомотив»?

– Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем все, чтобы привести кубок в Екатеринбург.

– Победа в Кубке России может гарантировать «Уралу» попадание в Лигу Европы. Думаете, команда уже готова к такому вызову?

– Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность.