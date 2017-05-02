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    Моура может сменить «ПСЖ» на «Атлетико»

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура близок к тому, чтобы следующий сезон начать в другом чемпионате, сообщает TF1. К футболисту проявляет пристальный интерес мадридский «Атлетико». Известно, что французский клуб готов расстаться со своим форвардом, который не совсем доволен положением дел в своей карьере – ему не хватает игрового времени. Рассматривались даже варианты возвращения 24-летнего бразильца на родину.

    В текущем сезоне Моура сыграл во всех турнирах 50 матчей, в которых лишь 11 раз проводил на поле все 90 минут. Он забил в них 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 07:40
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