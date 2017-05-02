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    Димитрову не хватило матчей за сборную, чтобы перейти в «Арсенал»

    Полузащитник«Урала» Николай Димитров рассказал по какой причине ему не удалось перейти в 2007 году в лондонский «Арсенал». Он признался, что с теплотой вспоминает время, проведенное на стажировке в английском клубе.

    – Вы в свое время также считались одним из самых многообещающих футболистов своей страны. В 2007 году даже ездили на просмотр в лондонский «Арсенал». Почему тогда так и не подписали контракт с этим клубом?

    – Это произошло из-за того, что у меня не было необходимого процента игр за национальную сборную на тот момент. В «Арсенале» мне сказали, что даже если они возьмут меня, то им придется сразу отдать меня в аренду. Сказали, что лучше будет остаться в своем клубе. Когда я стал много играть в сборной, мы должны были вернуться к вопросу перехода в клуб, но этого так и не произошло.

    – Что больше всего запомнилось в той стажировке?

    – Человечность всех, кто там работает. Каждый абсолютно нормально со мной общался будто я в команде уже много лет. В том числе и главный тренер команды Арсен Венгер. Мне приходилось лично с ним общаться. От того времени остались только самые приятные впечатления.

    – С кем больше всего общались в «Арсенале»?

    – С Коло Туре, он был самый веселый в команде. Больше всего времени проводил именно с ним.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Димитров провел восемь матчей, сделав две голевые передачи.

    Источник: Известия

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    02.05.2017 07:04
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