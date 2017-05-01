Икарди получит второй вызов в сборную Аргентины за четыре года, если Сампаоли возглавит команду

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить национальную сборную Аргентины. Ранее «Бомбардир» писал о том, что Федерация федерации футбола страны объявит о назначении по завершении сезона.

Журналист Рой Немер сообщает о том, что по вступлении в должность специалист намерен вызвать на сборы нападающего «Интера» Мауро Икарди. За пять лет профессиональной карьеры 24-летний форвард сыграл только один матч за сборную. Главной причиной является его конфликт с Макси Лопесом: роман жены экс-игрока «Москвы» с Икарди привел к разводу. В декабре 2016 года Лионель Месси и Диего Марадона высказались против выступлений Икарди за национальную команду.

В текущем сезоне нападающий миланского клуба забил 26 голов и отдал девять результативных передач в 39-ти матчах всех турниров.