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    Икарди получит второй вызов в сборную Аргентины за четыре года, если Сампаоли возглавит команду

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить национальную сборную Аргентины. Ранее «Бомбардир» писал о том, что Федерация федерации футбола страны объявит о назначении по завершении сезона.

    Журналист Рой Немер сообщает о том, что по вступлении в должность специалист намерен вызвать на сборы нападающего «Интера» Мауро Икарди. За пять лет профессиональной карьеры 24-летний форвард сыграл только один матч за сборную. Главной причиной является его конфликт с Макси Лопесом: роман жены экс-игрока «Москвы» с Икарди привел к разводу. В декабре 2016 года Лионель Месси и Диего Марадона высказались против выступлений Икарди за национальную команду.

    В текущем сезоне нападающий миланского клуба забил 26 голов и отдал девять результативных передач в 39-ти матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    01.05.2017 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 14:57

      И смысл, что его вызовут? конкуренции все равно не выдержит

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