Сампаоли возглавит сборную Аргентины по окончании сезона

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в ближайшее время покинет испанский клуб Сообщается, что 57-летний специалист возглавит сборную Аргентины.

Ожидается, что аргентинская федерация футбола объявит о назначении Сампаоли на пост наставника национальной команды после 22 мая.

Стоит отметить, что действующий контракт Сампаоли с «Севильей» рассчитан до 2018 года. В договоре прописана возможность досрочного ухода чилийца из команды за компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

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