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    Сампаоли возглавит сборную Аргентины по окончании сезона

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в ближайшее время покинет испанский клуб Сообщается, что 57-летний специалист возглавит сборную Аргентины.

    Ожидается, что аргентинская федерация футбола объявит о назначении Сампаоли на пост наставника национальной команды после 22 мая.

    Стоит отметить, что действующий контракт Сампаоли с «Севильей» рассчитан до 2018 года. В договоре прописана возможность досрочного ухода чилийца из команды за компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

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    Источник: AS

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    22.04.2017 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 апреля 2017, 07:52

      Да придёт спаситель!

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