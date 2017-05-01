Симонян: «Подождем с разговорами о чемпионстве «Спартака», в футболе все может случиться»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что пока не стоит заводить разговоры о чемпионстве красно-белых, несмотря на победу над прямым конкурентом ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ. По словам ветерана, футбол – игра непредсказуемая, поэтому о титуле можно будет говорить только тогда, когда он будет оформлен официально.

«Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры. Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. «Спартак» – чемпион!» кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15-20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма. Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось. Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриано и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму», – сказал Симонян.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков. Идущий на третьей строчке «Зенит» отстает от лидера на 11 баллов и сегодня проведет свою встречу с «Томью».