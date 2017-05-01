В Англии ждут Кьяера

Защитник «Фенербахче» Симон Кьяер может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает Daily Mail. В услугах 28-летнего датчанина заинтересованы в «Ливерпуле» и «Халл Сити». Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до середины 2019 года.

Кроме данных представителей английской Премьер-лиги на игрока претендуют и другие клубы. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана», «Интера», «Севильи», «Вильярреала» и «Челси».

В текущем сезоне Кьяер провел 22 матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. В Лиге Европы на его счету девять матчей и два забитых гола. Напомним, что он перебрался в «Фенербахче» из «Лилля» летом 2015 года.