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    В Англии ждут Кьяера

    Защитник «Фенербахче» Симон Кьяер может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает Daily Mail. В услугах 28-летнего датчанина заинтересованы в «Ливерпуле» и «Халл Сити». Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Кроме данных представителей английской Премьер-лиги на игрока претендуют и другие клубы. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана», «Интера», «Севильи», «Вильярреала» и «Челси».

    В текущем сезоне Кьяер провел 22 матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. В Лиге Европы на его счету девять матчей и два забитых гола. Напомним, что он перебрался в «Фенербахче» из «Лилля» летом 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 07:56
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