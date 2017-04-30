Яновский: «Жду победы ЦСКА над «Спартаком» со счетом 2:1»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Яновский поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По мнению экс-игрока, если армейцы не смогут победить, красно-белых догнать уже не получится.

– Жду победы ЦСКА со счетом 2:1 и обострения борьбы за первое место. Если армейцы выиграют в дерби, то отставание от «Спартака» сократится всего до четырех очков. Красно-белым в таком случае придется непросто в оставшихся матчах, они будут нервничать. Психологически будет тяжело, давно «Спартак» не выигрывал чемпионат. Команда у Карреры хорошая, но у нынешнего состава нет победного опыта. При этом можно не сомневаться, что спартаковцы выйдут на поле сверхмотивированными, ведь до титула рукой подать.

– ЦСКА рискует остаться в дерби без Дзагоева. Серьезная потеря?

– Потеря, но не критическая. Алана есть кем заменить. Тем более разгром «Локомотива» показал, что команда на ходу.

– В случае ничьей чемпионом России можно будет объявить «Спартак»?

– При таком раскладе красно-белых уже никто не догонит.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»