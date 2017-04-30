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Яновский: «Жду победы ЦСКА над «Спартаком» со счетом 2:1»

30 апреля 2017, 11:24
10

Бывший футболист ЦСКА Игорь Яновский поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По мнению экс-игрока, если армейцы не смогут победить, красно-белых догнать уже не получится.

– Жду победы ЦСКА со счетом 2:1 и обострения борьбы за первое место. Если армейцы выиграют в дерби, то отставание от «Спартака» сократится всего до четырех очков. Красно-белым в таком случае придется непросто в оставшихся матчах, они будут нервничать. Психологически будет тяжело, давно «Спартак» не выигрывал чемпионат. Команда у Карреры хорошая, но у нынешнего состава нет победного опыта. При этом можно не сомневаться, что спартаковцы выйдут на поле сверхмотивированными, ведь до титула рукой подать.

– ЦСКА рискует остаться в дерби без Дзагоева. Серьезная потеря?

– Потеря, но не критическая. Алана есть кем заменить. Тем более разгром «Локомотива» показал, что команда на ходу.

– В случае ничьей чемпионом России можно будет объявить «Спартак»?

– При таком раскладе красно-белых уже никто не догонит.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дзагоев Алан Яновский Игорь Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Dominator777
1493542039
Чтобы сохранить интригу в РФПЛ и попасть в ЛЧ армейцам нужна только победа. В случае ничьей Спартак можно поздравить с титулом.Надеемся на армейцев и ждем очередного гола от Вити и голевого паса от Алана.
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STAFOR13
1493543726
будет хорошая рубка с первой минуты, пускай победит сильнейший
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каа
1493544773
По что ругаешься дорогой...?! ..2:0 вполне достаточно...
Ответить
Nerlinger
1493545624
ПОБЕДА
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Диктор
1493551262
Лет пять подожди.
Ответить
raritet
1493553822
Сегодня Спартак уже чемпион!
Ответить
kvm
1493570721
жди дальше...
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