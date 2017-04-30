Широков: «Игра «Спартака» может сломаться, если ЦСКА закроет Фернандо»

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от противостояние в рамках 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и армейцами, а также сравнил игру Понтуса Вернблума и Фернандо.

«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьезно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно.

Кто круче — Вернблум или Фернандо? Они одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля», – сказал Широков.

Встреча состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

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