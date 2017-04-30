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  • Широков: «Игра «Спартака» может сломаться, если ЦСКА закроет Фернандо»

Широков: «Игра «Спартака» может сломаться, если ЦСКА закроет Фернандо»

30 апреля 2017, 09:45
6

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от противостояние в рамках 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и армейцами, а также сравнил игру Понтуса Вернблума и Фернандо.

«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьезно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно.

Кто круче — Вернблум или Фернандо? Они одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля», – сказал Широков.

Встреча состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Широков Роман Фернандо
Комментарии (6)
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piligrim1986
1493535263
что за истерия? ну проиграем мы, и что? что-то изменится для цск? им еще играть с амкаром и рубином, если что. и почему есть уверенность в возрождении интриги? нам надо набрать 9 очков. это - томь, терек и арсенал. а может и тот же амкар.
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multiscan
1493540254
После продолжительного и тяжёлого молчания... главболтун российского ногомёта снова начал извергать свои измышлизЬмы!
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Бриг
1493540488
Если Спартак не выиграет, то пусть уже и всем остальным проигрывает по-честноку.
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СашкаГуров
1493541690
ХЕР ИМ
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policepnz
1493542070
когда +7 разница дерби воспринимается уже не так отчаянно) Вперед, Спартак, страна с тобой!
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