Точилин назвал Панченко главной звездой «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о составе столичного клуба. По словам экс-игрока, главной звездой бело-голубых является нападающий Кирилл Панченко.

– Главная звезда в «Динамо» – это…

– Кирилл Панченко. Он сыграл важную роль, проявил бомбардирские качества, которые раскрылись в составе бело-голубых. Кирилл забил много решающих голов. Отмечу и Антона Шунина. Своей уверенной игрой в воротах предопределил победы команды.

– «Динамо» смогло увести из-под носа ЦСКА Панченко. Удивились, что форвард выбрал этот вариант?

– Нисколько. Кирилл сделал правильный выбор. В «Динамо» он получает игровую практику, много забивает. Теперь уровень, показанный в ФНЛ, необходимо подтвердить и в Премьер-лиге.

– Но ЦСКА сражается за Лигу чемпионов.

– Если бы армейцам игрок был нужен, то вряд ли бы его отпустили на тех условиях, что прописали в контракте.

В текущем сезоне ФНЛ на счету Панченко 23 гола.