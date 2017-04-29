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  • Григорий Иванов: «Терек» с Олегом Ивановом и без – это две разные команды»

Григорий Иванов: «Терек» с Олегом Ивановом и без – это две разные команды»

29 апреля 2017, 21:47
2

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после проигранного матча 26-го тура РФПЛ против «Терека» (2:5). Функционер также высказался об игре хавбека грозненцев Олеге Иванове.

«Мы вели в счете, у нас было полное преимущество, мы здорово играли, но потом пропустили необязательный гол, ошиблись два молодых защитника. Во втором тайме не разобрались, когда главный тренер «Терека» поменял схему. Плюс здорово сыграл Олег Иванов. С Олегом и без Олега – это две разные команды. Иванов – полкоманды для «Терека», нам было тяжело с ним справиться.

Во втором тайме, повторюсь, немного не разобрались, плюс ребята подустали. В эпизоде с четвертым голом в наши ворота Коробов начал в штрафной площадке вдоль двигаться… Сейчас голову опустил, плачет. Каждый молодой футболист должен допустить свои ошибки. У этих ребят есть будущее, они могут играть в футбол», – сказал Иванов в эфире канала «Наш Футбол».

«Урал» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Иванов Олег Коробов Дмитрий
Комментарии (2)
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Gornostay
1493529843
"с Олегом Ивановом " : о, еще один румын-болгарин)))) исправьте пжл)
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RJM555
1493705599
Рахимов - еще тот хитрый лис........воспользовался отсутствием Тарханова обманул уральцев.......хотя молодцы молодежь Урала очень понравились - молодые, дерзкие вышли на поле против матерых игроков да еще и в Грозном и выдали прекрасную игру.
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