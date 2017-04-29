Анчелотти отметил, что чувствует поддержку руководства «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства мюнхенцев. несмотря на вылет из Кубка Германии и Лиги чемпионов. Специалист взял на себя вину за поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале второго по значимости национального турнира.

«По моему мнению, рабочую атмосферу в клубе можно назвать идеальной. Чувствую себя комфортно. Руководство клуба выразило мне поддержку. оно на моей стороне. По ощущениям, в «Баварии» мне доверяют, и это доверие взаимно. Беру на себя вину за поражение от «Боруссии», у нас была возможность «убить» игру, но мы ей не воспользовались», – приводит слова Анчелотти AFP.

Напомним, что теперь «Бавария» претендует лишь на один трофей – чемпионство, которое она может оформить уже в ближайшем туре.