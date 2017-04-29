Делегат УЕФА Калошин: «Все три пенальти в матче «Анжи» – «Томь» были по делу»

Член Департамента судейства и делегат УЕФА Леонид Колошин считает, что арбитр Владислав Безбородов отработал матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Томь» (3:3) без нареканий. Махачкалинский клуб забил все три гола с пенальти.

«Все прекрасно понимают, что этот матч смотрели немногие, всех интересовали более важные игры. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Те люди, которые пытались поднять шум вокруг судейства игры, оказались посрамлены, поскольку все пенальти были по делу.

Первый пенальти – нарушение правил очевидное. Кажется, Соболев фолил. Мяч уже вылетал из штрафной, и в этот момент правая рука нашла мяч, было акцентированное действие игрока «Томи». Хорошо, что арбитр это увидел. Момент дурацкий, и судье надо было сообразить, что в такой ситуации игрок обороняющейся команды мог сфолить», – сказал специалист.

По завершении встречи главный тренер томского клуба Валерий Петраков сказал, что судьям должно быть стыдно за свою работу.

Безбородов считает, что качественно отсудил матч.