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  • Делегат УЕФА Калошин: «Все три пенальти в матче «Анжи» – «Томь» были по делу»

Делегат УЕФА Калошин: «Все три пенальти в матче «Анжи» – «Томь» были по делу»

29 апреля 2017, 01:31
10

Член Департамента судейства и делегат УЕФА Леонид Колошин считает, что арбитр Владислав Безбородов отработал матч 25-го тура РФПЛ «Анжи»«Томь» (3:3) без нареканий. Махачкалинский клуб забил все три гола с пенальти.

«Все прекрасно понимают, что этот матч смотрели немногие, всех интересовали более важные игры. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Те люди, которые пытались поднять шум вокруг судейства игры, оказались посрамлены, поскольку все пенальти были по делу.

Первый пенальти – нарушение правил очевидное. Кажется, Соболев фолил. Мяч уже вылетал из штрафной, и в этот момент правая рука нашла мяч, было акцентированное действие игрока «Томи». Хорошо, что арбитр это увидел. Момент дурацкий, и судье надо было сообразить, что в такой ситуации игрок обороняющейся команды мог сфолить», – сказал специалист.

По завершении встречи главный тренер томского клуба Валерий Петраков сказал, что судьям должно быть стыдно за свою работу.

Безбородов считает, что качественно отсудил матч.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Томь Безбородов Владислав
Комментарии (10)
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Борз-95
1493423807
Согласен
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cska-62
1493424837
Все пенальти по делу. Ещё в одном спорном моменте пенальти не назначил (он был бы первым из четырёх). И два мяча в ворота "Томи" отменил верно, то есть судил беспристрастно!
Вот так бы и матч ЦСКА - "Спартак" отсудил! По правилам и вне зависимости, сколько у кого там падений в штрафной и нарушений! ПО ПРАВИЛАМ!
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RedWhiteFans2
1493434636
Сначала 3 удаления, теперь 3 пенальти....Что дальше?????
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пряник929
1493437394
Весь футбол уже сел в калошу, все нормально
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Вадим 1972
1493444953
Три пенальти в одни ворота многовато.
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vladimir63
1493457325
два первых так там и говорить не чего ! 100 % !!! а вот третий - тут есть сомнения !
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виктоша
1493462658
Рука руку моет. Циркачи и акробаты, мать вашу.
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