Нападающий «Вильярреала» Бакамбу забил шесть голов в пяти матчах

Встреча 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Спортингом» завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Нападающий Седрик Бакамбу оформил дубль.

Второй гол стал для форвард сборной Конго шестым в последних пяти матчах. Ранее 26-летний футболист забил два гола в ворота «Леганеса» и по одному мячу – «Вильярреалу» и «Атлетику».

Всего на счету конголезца десять голов и две результативные передачи в 31-м матче всех турниров. Команда Франа Эксрибы занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

Бакамбу перешел в испанский клуб в августе 2015 года из «Бурсаспора».