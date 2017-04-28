Браво выбыл до конца сезона, но вернется к Кубку конфедераций

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы во время манчестерского дерби (0:0) в рамках перенесенного матча 26-го тура АПЛ.

По данным чилийского радио ADN, 34-летний футболист пропустит остаток клубного сезона. При этом источник сообщает о том, что голкипер примет участие в Кубке конфедераций, в котором сборная Чили будет участвовать как чемпион Южной Америки. Турнир пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

Команда Хосепа Гвардиолы занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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