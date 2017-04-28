Браво повредил икроножную мышцу в матче против «МЮ»

В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в нулевую ничью.

На 76-й минуте встречи голкипер хозяев Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы левой ноги. Играя на выходе после подачи с фланга, чилиец столкнулся с Николасом Отаменди. По оказании медицинской помощи вратарь был заменен на Вилли Кабальеро.

Степень травмы и сроки восстановления 34-летнего футболиста на данный момент неизвестны. Матч стал для Браво 33-м во всех турнирах нынешнего сезона.