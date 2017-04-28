Орлов: «Зенит» применил админресурс в матчах с «Уралом» и «Оренбургом»? Вы что, смеетесь?»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что арбитр матча «Оренбург» – «Зенит» Михаил Вилков правильно назначил пенальти в ворота оренбургской команды за фол на Юрии Жиркове. Также Орлов подчеркнул, что сине-бело-голубые никогда не применяли административный ресурс и не покупали игры.

– Матч с «Оренбургом» выигрывает «Зенит» (1:0) и опять при помощи арбитра?

– Да Нет. Там был пенальти. Даже разговоров не может быть – в бедро сыграл соперник. Он, может, ненамеренно зацепил Жиркова, но он зацепил же.

– Не возникло ощущения, что Жирков сам наткнулся?

– Не возникло. Думаете, что судья Вилков не разбирается? Зачем ему надо было на 17-й минуте назначать пенальти, для чего?

– Чтобы «Зенит» выиграл – скажут вам болельщики других команд.

– Ну неужели судьи такие примитивные? Если они ошибаются, то не по умыслу. Это раньше было такое. А в последнее время судьи просто неквалифицированные, они могут ошибаться.

– Сейчас все обсуждают, что «Зенит» купил две игры.

– А вы помните, раньше писали, что Гинер все купил? Я их называю – диванные комментаторы, они в футболе ничего не понимают, правил не знают. Они бы хоть отнеслись с уважением и прочитали правила. Болельщики по понятиям определяют, какой судья. Это родное для нашего русского менталитета движение. Не закон во главе, а понятия.

– Вы уверены, что «Зенит» не применял здесь никакого админресурса?

– Да вы что, смеетесь? Представляете, если «Зенит» применит какой-то админресурс, и это станет достоянием общественности, какой будет скандал и позор? «Зенит» даже часто не подает протестов. Сверху звучит команда – не подавайте, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами. Это главный рефрен «Зенита» последних лет.

Это Мутко первый начал говорить, когда был президентом «Зенита». Он был вынужден, у него денег не было – все дают, а «Зенит» не дает. «Зенит» в эти игры не играет, так он говорил. И это продолжается.

– То есть тогда давали?

– Кроме «Зенита». «Зениту» нечем было давать, «Зенит» был бедный. А когда пришли иностранцы… Представляете, сказать Спаллетти, что он должен сдать игру? А ведь сдают игры. Вот почему Гончаренко ушел из «Урала»? По какой причине? Так и осталось неизвестно. Идет же молва, дыма без огня не бывает. Это всегда было, есть и будет, и никуда от этого не деться.

– Но не у «Зенита»?

– У «Зенита» этого нет, в клубе иностранцы. Представляете, если, например, Хави Гарсии позвонят испанские журналисты, а он скажет, что его не поставили в состав, потому что то-то и то-то. Они же все расскажут, они европейцы, ребята честные, лгать не будут. Нельзя этого делать. И потом… Какой смысл?

– Чемпионство все равно упущено?

– Чтобы выиграть чемпионат, надо набрать 60 очков. Ты же не можешь купить 60 очков?! Это досужие разговоры на завалинке или на кухне. Я в предвзятость не верю. Может быть, но системы нет.

Давайте я поправлюсь. Я сказал, что Мутко не платил, потому что у него не было денег, но на самом деле ничего подобного. А то сейчас за каждым словом следят. Когда Мутко пришел в «Зенит», он и группа акционеров сказали, что не участвуют в договорных матчах. Это было кредо «Зенита». Это 1996 год. «Зенит» держит эту линию, и мне это очень приятно.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»