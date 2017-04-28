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  • Орлов: «Зенит» применил админресурс в матчах с «Уралом» и «Оренбургом»? Вы что, смеетесь?»

Орлов: «Зенит» применил админресурс в матчах с «Уралом» и «Оренбургом»? Вы что, смеетесь?»

28 апреля 2017, 12:28
47

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что арбитр матча «Оренбург»«Зенит» Михаил Вилков правильно назначил пенальти в ворота оренбургской команды за фол на Юрии Жиркове. Также Орлов подчеркнул, что сине-бело-голубые никогда не применяли административный ресурс и не покупали игры.

– Матч с «Оренбургом» выигрывает «Зенит» (1:0) и опять при помощи арбитра?

– Да Нет. Там был пенальти. Даже разговоров не может быть – в бедро сыграл соперник. Он, может, ненамеренно зацепил Жиркова, но он зацепил же.

– Не возникло ощущения, что Жирков сам наткнулся?

– Не возникло. Думаете, что судья Вилков не разбирается? Зачем ему надо было на 17-й минуте назначать пенальти, для чего?

– Чтобы «Зенит» выиграл – скажут вам болельщики других команд.

– Ну неужели судьи такие примитивные? Если они ошибаются, то не по умыслу. Это раньше было такое. А в последнее время судьи просто неквалифицированные, они могут ошибаться.

– Сейчас все обсуждают, что «Зенит» купил две игры.

– А вы помните, раньше писали, что Гинер все купил? Я их называю – диванные комментаторы, они в футболе ничего не понимают, правил не знают. Они бы хоть отнеслись с уважением и прочитали правила. Болельщики по понятиям определяют, какой судья. Это родное для нашего русского менталитета движение. Не закон во главе, а понятия.

– Вы уверены, что «Зенит» не применял здесь никакого админресурса?

– Да вы что, смеетесь? Представляете, если «Зенит» применит какой-то админресурс, и это станет достоянием общественности, какой будет скандал и позор? «Зенит» даже часто не подает протестов. Сверху звучит команда – не подавайте, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами. Это главный рефрен «Зенита» последних лет.

Это Мутко первый начал говорить, когда был президентом «Зенита». Он был вынужден, у него денег не было – все дают, а «Зенит» не дает. «Зенит» в эти игры не играет, так он говорил. И это продолжается.

– То есть тогда давали?

– Кроме «Зенита». «Зениту» нечем было давать, «Зенит» был бедный. А когда пришли иностранцы… Представляете, сказать Спаллетти, что он должен сдать игру? А ведь сдают игры. Вот почему Гончаренко ушел из «Урала»? По какой причине? Так и осталось неизвестно. Идет же молва, дыма без огня не бывает. Это всегда было, есть и будет, и никуда от этого не деться.

– Но не у «Зенита»?

– У «Зенита» этого нет, в клубе иностранцы. Представляете, если, например, Хави Гарсии позвонят испанские журналисты, а он скажет, что его не поставили в состав, потому что то-то и то-то. Они же все расскажут, они европейцы, ребята честные, лгать не будут. Нельзя этого делать. И потом… Какой смысл?

– Чемпионство все равно упущено?

– Чтобы выиграть чемпионат, надо набрать 60 очков. Ты же не можешь купить 60 очков?! Это досужие разговоры на завалинке или на кухне. Я в предвзятость не верю. Может быть, но системы нет.

Давайте я поправлюсь. Я сказал, что Мутко не платил, потому что у него не было денег, но на самом деле ничего подобного. А то сейчас за каждым словом следят. Когда Мутко пришел в «Зенит», он и группа акционеров сказали, что не участвуют в договорных матчах. Это было кредо «Зенита». Это 1996 год. «Зенит» держит эту линию, и мне это очень приятно.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (47)
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spartak4everr
1493372209
Зенит не подает протестов? Да потому что ни в одном здравые люди их не поддержат! Зато каждый член их клуба уже заспамил все сайты и журналы нытьем о судействе, которое, кстати, к ним более чем благосклонно, что видят совершенно все, но не они
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mgordeev
1493372944
Припоминаю как Быстров без админресурса в зенит вернулся. И как жалобу на Велинтона вчетвером строчили. Получается, врет старичок. Не исключено, что и по поводу 2 последних игр тоже врет.
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ajoq
1493375916
"Все Татары, кроме я"
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каа
1493376607
Орлов: «Зенит» применил админресурс в матчах с «Уралом» и «Оренбургом»? Вы что, смеетесь?» - СОЖАЛЕЕМ....
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MorDOR_13
1493376745
Старый маразматик
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ks75
1493378160
Странный этот Орлов, когда большая часть болельщиков видит, что явно судьи целенаправленно ошибаются, а он все равно упрямо стоит на своем, пытаясь показать что все вокруг слепы и глупы! Вывод один-или сам Орлов слеп и глуп, или он, так же как и судья, не за просто так не хочет видеть очевидных вещей
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Амба Нагорск
1493385784
Орлова держат, чтобы народ бесить?
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belarus-gomel
1493387141
Мы не смеемся... мы предполагаем!!! с высокой долей вероятности арбитр "был заряжен" на выигрыш Зенита!!! таких столкновений, в котором Бигфалви получил вторую желтую карточку в каждом матче происходит с десяток!!!! не каждое даже игру останавливают!!! не говоря о "горчишнике"!!!! да и в отбор мяча шел Смольников!!! не успел... ТуТ даже штрафного не должно было быть, т.к. мяч оставался у Урала!!!
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Аид666
1493388180
Гена... у тебя на МатчТВ рейтинг 3.5 из 10, самый худший из всех комментаторов. Может стоит задуматься почему?
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docndoc
1493391659
Зачем интервью с этим... человеком публиковать? Только настроение портить. На все вопросы ответы известны заранее... Даже если бы он так рьяно не болел за зенит (что комментатору запрещено - проявлять свои симпатии), то всё равно комментатор из орлова тот ещё: сплошные штампы, как у чукчи-что вижу, то пою; серьёзного анализа-ноль. Ведь не преувеличение: очень многие звук вынуждены выключать во время трансляций.
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