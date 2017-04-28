В Аргентине сделали ставку на Сампаоли

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапья рассказал о реальных кандидатах на пост главного тренера национальной команды, сообщает Сlarin. Ранее сообщалось, что на данную должность претендует Хорхе Сампаоли из «Севильи» и Диего Симеоне из «Атлетико».

«Сампаоли является единственным избранным нами кандидатом на пост главного тренера сборной Аргентины. Мы начнем переговоры с «Севильей» по поводу его ухода из клуба.

В ближайшее время мы намерены сесть с «Севильей» за стол переговоров, чтобы обсудить все условия расставания с Сампаоли», – сказал Тапья.

Напомним, что в начале апреля Эдгардо Бауса был уволен с поста главного тренера сборной Аргентины.