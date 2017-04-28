«Барселона» провела переговоры с агентом Верратти

Футбольный агент Донато Ди Кампли, который представляет интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, встретился в Испании с представители скаутского штаба «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы сообщили о своем намерении приобрести итальянского футболиста. Сам Верратти также склоняется к переходу в «Барселону», если надумает покинуть Париж.

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до середины 2018 года. В текущем сезоне 24-летний Верратти провел 25 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.