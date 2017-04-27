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  • РФПЛ. «Анжи» и «Томь» забили шесть голов на двоих, Хубулов оформил хет-трик с пенальти

РФПЛ. «Анжи» и «Томь» забили шесть голов на двоих, Хубулов оформил хет-трик с пенальти

27 апреля 2017, 21:38
31

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Томью» завершилась ничьей 3:3. В составе хозяев хет-трик на счету Арсена Хубулова, у гостей отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Даниил Большунов.

Махачкалинская команда набрала 28 баллов и осталась на 12-й строчке в турнирной таблице. «Томь» теперь имеет 14 очков и остается на последнем месте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Анжи (Махчкала) — Томь (Томск) — 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 25; 1:1 – Хубулов, 29 (с пенальти); 2:1 – Хубулов, 51 (с пенальти); 2:2 – Гвинейский, 70; 2:3 – Большунов, 90+3; 3:3 – Хубулов, 90+7 (с пенальти).

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Жиров, Браун Форбс, Мусалов, Кацаев, Хубулов, Гулиев, Будковский.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Голышев, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Соболев.

Предупреждения: Хубулов, 63 – Голышев, 27; Осипов, 45+1; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90+6; Карымов, 90+6.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Томь
Комментарии (31)
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avera
1493318494
Матч не видел,но кажется странным три пенальти.
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007abdul007
1493318530
это чучело дерби будет судить...
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BANNIKOV1970
1493319205
что ждать от Безбородова в дерби,три пенальти или три удаления?
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Obojaemiy
1493319282
ну это цирк конечно! Первого пенальти в помине не было... второй и третий чистые.. но добавлять 7 минут это перебор..ждал как будто....
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Абу Зейд Небесный
1493320101
Уважуха Томи, такую рубку устроили..
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la verdad
1493320537
Судейский цирк продолжается...
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пряник929
1493321213
Три пенальти это не цирк, это клоуны...
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санек26
1493321613
Вот о чем и речь судейство ни в(п ) ни красную армию а играли бы Зенит или Спартак с ЦСКА воняло бы от Хабаровска до Петрозаводска пеналь на 97 минуте явно вытаскивали АНЖИ (бабки решают)
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Дакас
1493322036
С такой игрой анжуйцы не достойны играть в РПФЛ, а Томичам уважуха.
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paracetamol
1493323637
Мдя-я-я! Пенальти на 97-й минуте... Интригует.
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