РФПЛ. «Анжи» и «Томь» забили шесть голов на двоих, Хубулов оформил хет-трик с пенальти

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Томью» завершилась ничьей 3:3. В составе хозяев хет-трик на счету Арсена Хубулова, у гостей отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Даниил Большунов.

Махачкалинская команда набрала 28 баллов и осталась на 12-й строчке в турнирной таблице. «Томь» теперь имеет 14 очков и остается на последнем месте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Анжи (Махчкала) — Томь (Томск) — 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 25; 1:1 – Хубулов, 29 (с пенальти); 2:1 – Хубулов, 51 (с пенальти); 2:2 – Гвинейский, 70; 2:3 – Большунов, 90+3; 3:3 – Хубулов, 90+7 (с пенальти).

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Жиров, Браун Форбс, Мусалов, Кацаев, Хубулов, Гулиев, Будковский.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Голышев, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Соболев.

Предупреждения: Хубулов, 63 – Голышев, 27; Осипов, 45+1; Соболев, 47; Митерев, 49; Букачев, 83; Большунов, 90+6; Карымов, 90+6.

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