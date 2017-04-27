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Барбоза: «Жардим – нужный «Зениту» уровень»

27 апреля 2017, 18:19
19

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что если «Зенит» захочет найти себе топового иностранного тренера, то он рекомендовал бы клубу Леонарду Жардима. По мнению специалиста, нынешний рулевой «Монако» подходит питерцам.

«Кого бы рекомендовал «Зениту»? Леонарду Жардима, который сейчас возглавляет «Монако». Отличный тренер, может сделать блестящую работу, что уже и доказал во Франции. Это нужный питерцам уровень.

Его тяжело подписать? А это уже работа клуба и мы не знаем всех нюансов возможных переговоров», – заявил Барбоза.

Ранее сообщалось, что «Зенит» по окончании текущего сезона может пойти на увольнение Мирчи Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Монако Жардим Леонарду
Комментарии (19)
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Taps
1493308126
Пусть Семак тренирует. И не менее 5-и лет.
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APchelov
1493311265
Странный этот барбос... Из крайности в крайность. То слуцкого нам подсовывает, то жардима.
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diadushka
1493312200
Услышав эту фразу, Жардим расстроился бы, подумал: неужели я настолько плохой тренер, что из Монако меня в Россию зовут?(((
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Тератрон
1493312635
Не вариант,Жардим попросит зарплату 20 миллионов плюс отступные.
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paracetamol
1493323923
То Слуцкер, то Жардим. Определись, Барбосик! Хотя успехи Монако впечатляют. Только отпустят-ли?
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