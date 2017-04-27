Барбоза: «Жардим – нужный «Зениту» уровень»

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что если «Зенит» захочет найти себе топового иностранного тренера, то он рекомендовал бы клубу Леонарду Жардима. По мнению специалиста, нынешний рулевой «Монако» подходит питерцам.

«Кого бы рекомендовал «Зениту»? Леонарду Жардима, который сейчас возглавляет «Монако». Отличный тренер, может сделать блестящую работу, что уже и доказал во Франции. Это нужный питерцам уровень.

Его тяжело подписать? А это уже работа клуба и мы не знаем всех нюансов возможных переговоров», – заявил Барбоза.

Ранее сообщалось, что «Зенит» по окончании текущего сезона может пойти на увольнение Мирчи Луческу.