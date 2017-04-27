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Абрамов: «Руководство «Рубина» не справляется со своими обязанностями»

27 апреля 2017, 17:20
2

Известный агент Владимир Абрамов затронул тему неудачного выступления «Рубина» в текущем сезоне. По мнению специалиста, клуб ошибся с подбором высшего звена сотрудников команды.

«Почему оттуда когда-то убрали Бердыева — лучшего тренера страны? Потому что он понимал, ресурсы заканчиваются, и сделать команду одной из лучших в стране не получится.

Ему там делать было уже нечего. Руководство республики на тот момент решило дистанцироваться от футбола. В итоге, нашли других людей и поставили им другие задачи. Курбан, кстати, пришел в «Рубин» по рекомендации Непомнящего, и там стало меняться абсолютно все. Но они посчитали, что легко справятся без него. А потом к ним даже перестали идти футболисты. Теперь же в Казани и на матчи никто не ходит — на огромный стадион четыре тысячи. Руководство «Рубина» не справляется со своими обязанностями. В свое время они очень гордились спортивным отделом, а теперь набрали кучу иностранцев под тренера, которые совершенно за него не играют. Прокололись все. Купили не тех, ведь самое легкое покупать за огромные деньги футболистов», – заявил Абрамов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (2)
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pro-vad
1493306273
Бердыев не пойдет, в реку два раза не входят, плюс уход не совсем приятный был. А вот Слуцкого уговорить вполне возможно на зарплату Грасии.
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pro-vad
1493306321
Карадениза вторым тренером! Семака первым!
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