Нигматуллин: «Не могу говорить о досрочном чемпионстве «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что борьба за чемпионство еще не закончена. Голкипер считает ЦСКА главным конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали.

«Впереди еще пять туров. Считаю, интрига жива. Воскресное дерби все может развернуть в другую сторону. Если ЦСКА победит, то отрыв сократится до четырех очков. Так что сейчас не могу говорить о досрочном чемпионстве «Спартака». Гарантий нет. Видно, что армейцы не собираются сдаваться», – заявил Нигматуллин.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.