Медведев может сменить «Ростов» на «Уфу», «Терек» или «Краснодар»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 22-летнего россиянина заинтересованы «Уфа», «Терек» и «Краснодар». Отмечается, что сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что на данный момент Медведев является обладателем самой длинной «сухой» серии в РФПЛ (862 минуты). В следующем туре вратарь может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю.

В нынешнем сезоне Медведев провел за «Ростов» в РФПЛ 11 матчей, в которых пропустил три гола.