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  • Медведев может сменить «Ростов» на «Уфу», «Терек» или «Краснодар»

Медведев может сменить «Ростов» на «Уфу», «Терек» или «Краснодар»

26 апреля 2017, 20:37
24

Голкипер «Ростова» Никита Медведев может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 22-летнего россиянина заинтересованы «Уфа», «Терек» и «Краснодар». Отмечается, что сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что на данный момент Медведев является обладателем самой длинной «сухой» серии в РФПЛ (862 минуты). В следующем туре вратарь может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю.

В нынешнем сезоне Медведев провел за «Ростов» в РФПЛ 11 матчей, в которых пропустил три гола.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Краснодар Ахмат Медведев Никита
Комментарии (24)
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drago922
1493228976
такая скотина нужна самому )
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balaton78
1493230810
Ему и в Ростове неплохо!!!!
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mialkov
1493232076
С какого хрена ему менять клубную прописку? В Ростове он в основе, все у него отлично, защита в команде великолепная - почти не пропускает... Так что - УТКА!!!
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zico2205
1493233027
Летят утки........................
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sargassov
1493235493
Просто вокруг него лучшая оборона в РФПЛ
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арейская
1493249226
Это зачем ещё? Опять от добра добра искать? Пусть продолжат интересоваться, только Медведев думаю не враг себе...
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W/O N
1493271033
Если есть желание, надо идти. Другое дело что Кафанов новому вратарю вунш-пунш сварит, или обряд какой нибудь проведёт, я не знаю что он там с вратарями делает... и тот так-же будет рекорды ставить до выздоровления Джанаева. У Ростова получается потихоньку ставить эти дела на поток, с приходом Бердыева зарабатываются деньги. Не могу не порадоваться за клуб с родных земель.
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ИванЯ
1493271534
Лучше продать статусного Джанаева больше денег можно получить, а Никиту оставить, он в цене только расти будет в Ростове.
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FanatSerj
1493283497
опять это "МОЖЕТ" и заинтересованы другие клубы, у него то хоть спросили заинтересован он ли сам, перед тем как всякие утки писать? К таким новостям всегда надо в заголовке приписывать "А может и не может" ))
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grroznyi85
1493301734
Какой еще Медведев в "Уфе"? У нас денег на него нету. Наверняка у него хорошие отступные в контракте прописаны.
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