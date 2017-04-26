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  • РФПЛ. «Зенит» обыграл «Оренбург» и поднялся на второе место

РФПЛ. «Зенит» обыграл «Оренбург» и поднялся на второе место

26 апреля 2017, 18:51
37

В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде с минимальным счетом переиграл «Оренбург». Единственный гол в этой встрече на 17-й минуте с пенальти забил полузащитник сине-бело-голубых Жулиано.

Победа позволила петербургской команде набрать 49 очков и обогнать в турнирной таблице ЦСКА, который сегодня сыграет с «Локомотивом». «Оренбург» имеет на своем счету 22 балла и располагается на 13-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Жулиано, 17 (с пенальти).

«Оренбург»: Руденко, Малых, Полуяхтов, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков, Благо, Парняков, Драгун, Попович (Воробьев, 75), Григорьев, Дуриш (Лобжанидзе, 57).

«Зенит»: Лунев, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни (Кержаков, 88), Джорджевич (Молло, 76), Шатов.

Предупреждения: нет – Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Гарсия, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (37)
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Артист61
1493221985
Остались те кто думает что зенит не тащут? Это же полный пздц.
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Челнинец
1493222138
скажите плиз болелы Зенита, которые обсуждают игру Спартака и ЦСКА мол игра не чемпионская мол с такой игрой в ЛЧ нельзя, скажите у вашей команды игра для ЛЧ? второй матч судья вам спасает игру!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493222150
В прошлой игре с Уралом 3 очка подарили и с Оренбургом тоже самое. Позор!
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Dmitriy 71
1493222228
эта сука - вильков- чмо, когда же его уберут, тварь продажная
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Путник 13
1493222368
Цыгана в отставку ..хватит..стыдно смотреть на такую игру..
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Cipolino
1493222473
Говнофутбол в исполнении вяликаго Бздинита.
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Диктор
1493222733
Пенальти вообще не по делу.Сугубо мое мнение.
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_КоКоС_
1493222872
Всех болел Зенита с победой!!!
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ZENIT-59
1493223015
Опять вымученная победа без похожей на зенитовскую игры! Обидно,что команда на глазах деградирует, нужно чтобы кто-то встряхнул ребят,а иначе будет ещё хуже.К сожалению, нужно оперативное вмешательство-замена тренерского состава
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SEREGA 64
1493223208
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