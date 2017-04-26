РФПЛ. «Зенит» обыграл «Оренбург» и поднялся на второе место

В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде с минимальным счетом переиграл «Оренбург». Единственный гол в этой встрече на 17-й минуте с пенальти забил полузащитник сине-бело-голубых Жулиано.

Победа позволила петербургской команде набрать 49 очков и обогнать в турнирной таблице ЦСКА, который сегодня сыграет с «Локомотивом». «Оренбург» имеет на своем счету 22 балла и располагается на 13-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Жулиано, 17 (с пенальти).

«Оренбург»: Руденко, Малых, Полуяхтов, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков, Благо, Парняков, Драгун, Попович (Воробьев, 75), Григорьев, Дуриш (Лобжанидзе, 57).

«Зенит»: Лунев, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни (Кержаков, 88), Джорджевич (Молло, 76), Шатов.

Предупреждения: нет – Нету, 43; Шатов, 60; Смольников, 66; Цаллагов, 81; Гарсия, 90.

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